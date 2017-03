¿Corazón fiestero? ¡Cuídalo!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Existe una enfermedad llamada “The holiday heart” que consiste en desarrollar una arritmia cardiaca por consumir alcohol en exceso, aseguró Arturo Carrillo, cardiólogo clínico del Centro Médico ABC.



De acuerdo con el especialista, esta enfermedad se presenta en personas que ya tienen predisposición a padecer problemas del corazón, sin embargo, puede adelantarse por la ingesta de bebidas alcohólicas.



Detalló que si un paciente se excede en cada fiesta y bebe sin moderación, no cuida los alimentos que consume y fuma en exceso, aumentará los riesgos de sufrir un accidente cardiaco.



Por eso, indicó, el nombre de la enfermedad hace referencia a “los corazones que se van de fiesta” y no se cuidan.



“Hay una enfermedad que se llama 'the holiday heart', que es una arritmia provocada por los excesos de alcohol, tabaco, fiesta, descuido. Todos esos excesos hacen que los incidentes cardiovasculares puedan subir”, expuso en entrevista telefónica.



El cardiólogo señaló que el paciente puede sufrir una descompensación cardiaca y, al confundirla con resaca, no acudir al médico.



“A veces, todos estos excesos de alcohol la gente al otro día los relaciona con una resaca, y resulta que el paciente pudiera estar teniendo una arritmia, una descompensación de su insuficiencia cardiaca”, sostuvo.



Para evitar complicaciones, Carrillo recomendó someterse a estudios de laboratorio al menos una vez al año y evitar excesos.