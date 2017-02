Errores que cometemos con los peces

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Mucha gente cree que los peces son fáciles de cuidar, pero lo cierto es que conseguir que se mantengan sanos es más difícil de lo que parece, sobre todo si se tienen varios ejemplares en una misma pecera o acuario. De hecho, si cometes algún fallo a la hora de cuidar a tus mascotas acuáticas, es posible que alguna de ellas muera. Además, posiblemente no sepas que has hecho mal.



Si quieres instalar una pecera o un acuario en casa, te recomendamos que estés muy atento a lo que te contamos a continuación, ya que hoy vamos explicarte algunos de los principales errores que los dueños de peces principiantes suelen cometer.



Combinar especies no compatibles



Uno de los principales errores que cometen los que deciden instalar un acuario en casa es combinar peces que no son compatibles. Por eso, es esencial que antes de comprar los peces te informes bien de las especies que pueden vivir juntas. En cualquier caso, para principiantes los mejores son los de la familia de los poecílidos, que no son muy exigentes. Por supuesto, tampoco deberás introducir más peces de la cuenta.



Sobrealimentar a los peces



Otro error típico es sobrealimentar a los peces. Si caes en el, podrás conseguir que defequen en exceso y que sobre comida. Como consecuencia, los elementos orgánicos se descompondrán y pudrirán, por lo que el agua se envenenará.



Obsesionarse



Por último, queremos hablar de un error muy común que lleva a otros: obsesionarse con los peces. Si estás todo el tiempo observando a tus mascotas acuáticas y modificando las condiciones de circulación del agua, limpiando los filtros, etc, conseguirás que tus peces se estresen. Por supuesto, tampoco deberás limpiar el acuario en exceso. Eso sí, deberás estar atento de que todo vaya sobre ruedas.



FUENTE: http://animalmascota.com/errores-de-principiante-que-cometemos-con-los-peces/