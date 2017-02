Viajes para salvar a México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hamacas perdidas entre la selva, duchas que te permiten observar el océano y playas donde el único sonido que percibes corresponde a las olas, son el verdadero lujo si amas la naturaleza. Si quieres devolverle el favor al medio ambiente, se necesita un pequeño esfuerzo. Hay hoteles y recorridos que te ayudan a lograrlo. En ellos no hay luces encendidas innecesarias y no se permiten viajeros “manitas de estómago”. A veces, hasta el baño es ecológico. Pero basta con asomarte a ver el paisaje, para conocer la recompensa.



La ONU nombró el 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. El objetivo es promover la industria como agente de cambio positivo en áreas como la ecología.



El turismo sostenible analiza su impacto presente y futuro en el ambiente, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. Busca hacer un uso óptimo de recursos y beneficiar un ecosistema o sociedad. No se limita a la naturaleza, puede referirse al respeto de una cultura o la preservación de tradiciones de una comunidad.



En México, hay destinos que te permiten introducirte de lleno en el tema. Te mostramos algunos de ellos.



Hoteles que ayudan

Las costas de nuestro país ya son uno de los destinos donde puedes disfrutar de manera eco-friendly. En una playa casi virgen de Mazunte, en Oaxaca, se encuentra El Copal (elcopal.com.mx). Es un refugio de cabañas y tipis con techo de palma. Algunos ofrecen la opción de usar baños ecológicos o secos. También tienen duchas privadas al aire libre.



En Tulum hay dos hoteles que destacan por su propuesta. Harmony Glamping Tulum (harmonyglampingtulum.com) se encuentra a 10 minutos de la playa, pero su mayor atractivo son las tiendas de campaña, con todas las comodidades, instaladas en una granja orgánica. Ofrece talleres en el huerto y renta de bicicletas. Por su parte, las “casitas” frente al mar de Papaya Playa Project (papayaplayaproject.com) tienen aspecto lujoso, pero en su estructura se usaron materiales reciclados, y se empleó una técnica de construcción maya llamada chukum. Todas están decoradas con textiles y objetos creados por artesanos locales. En la propiedad podrían crearse mil 500 habitaciones, pero tiene menos de 100. El agua se reutiliza para irrigación y, actualmente, se trabaja en un sistema de energía solar. El hotel tiene la meta de ser una empresa cero emisiones para junio del próximo año.



Pero la oferta no es exclusiva de los paraísos naturales. El Patio 77 (elpatio77.com) se define como el primer hotel bed & breakfast sustentable en la Ciudad de México. Se aloja en una casona restaurada de finales del siglo XIX. Usa calentadores de agua solares, un sistema de captación de agua de lluvia y muchas de sus piezas decorativas provienen de materiales reciclados.



A dos horas de la ciudad, en Jiutepec, Morelos, se encuentra Misión del Sol (misiondelsol.com). Es un resort enfocado al bienestar, que para ser fiel a su filosofía, está construido con adobe, madera y cantera, elementos biodegradables.



Recorridos con causa

La agencia Live & Learn (liveandlearn.mx) ofrece dos viajes de voluntariado en México que pueden durar de una a 12 semanas. En Chiapas, puedes beneficiar comunidades tzotziles, creando infraestructura para el comercio o asistiendo en las cosechas y elaboración de artesanías. En Puerto Escondido, el trabajo consiste en contribuir al mantenimiento de una reserva ecológica y convivir con tortugas marinas, entre otras especies.



En el Norte del país, Red Travel (redtravelmexico.com) es una de las agencias que se encargan de enriquecer tus experiencias. Más que tours, organiza expediciones para involucrarte en la preservación de fauna. Baja California Sur es su principal destino. Monitorear ejemplares de ballena gris y explorar la Isla Espíritu Santo sin culpa, son algunas de sus aventuras.



En Chihuahua, Eco-Alternative Tours (ecoalternativetours.com) recorre las Barrancas del Cobre de forma única: a través de los pueblos rarámuris que habitan sus alrededores. Uno de los fundadores proviene de aquí, y dona una parte de las ganancias para las comunidades.



Existen proyectos sustentables que surgen como iniciativa local. Visit Sian Ka’an (visitsiankaan.com) es una cooperativa que arma paseos ecoturísticos por la reserva, Patrimonio de la Humanidad, en Quintana Roo. Y en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, Querétaro, Sierra Gorda Ecotours (sierragordaecotours.com) emplea a comunidades de la región, por medio de talleres, tours, cocina local, alojamiento en cabañas y venta de productos artesanales.