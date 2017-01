Los museos guardan carteles de las marchas de mujeres

BOSTON, EU(AP)

Los carteles de protesta empleados en las marchas de mujeres de todo el mundo se están conservando como tesoros culturales en museos, bibliotecas y universidades.



Más de un millón de personas marcharon en docenas de manifestaciones para protestar contra Donald Trump al día siguiente de su investidura y para defender los derechos de las mujeres.



Muchas alzaron carteles hechos en casa con lemas e imágenes desafiantes, esperanzados y a menudo descaradamente mordaces.



Pero cuando las multitudes se marcharon y dejaron atrás docenas de carteles para tirar, algunos comisarios de museos y activistas rebuscaron para salvarlos.



En Boston, un grupo de profesores de la Universidad de Nordeste reunió rápidamente más de mil carteles dejados en cercas y veredas de Boston Common por una multitud de unas 175 mil personas.



Ahora preparan una exposición pública y confían en conservar algunos de los carteles en un archivo del centro.



“Era una especie de instalación pública llamativa, creada por el público”, dijo Dietmar Offenhuber, profesor asistente de arte y diseño.



“Representaba a una amplia variedad de voces distintas que estaban allí”.



En la capital de Estados Unidos, el National Museum of American History envió a su personal al National Mall para recoger lo que quedara tras una marcha que reunió a unas 500 mil personas.



En un comunicado, el museo señaló que también había recogido objetos de la investidura de Trump para su colección de historia política.



Otros museos y bibliotecas acudieron a medios sociales para pedir a los manifestantes que donaran sus carteles, chapas y los gorros rosas tejidos que llevaban muchos asistentes.



Entre los que buscaban recuerdos estaban el Bishosgate Institute de Londres, el Royal Alberta Museum de Canadá, el National Underground Railroad Freedom Center en Cincinnati y el Worcester Art Museum en Massachusetts.



Sus esfuerzos encontraron reacciones dispares en medios sociales. Algunos dijeron que los carteles son inspiradores y recuerdan un acto trascendental.



Otros dijeron que no tienen lugar en los museos.



Algunos preguntaron si los comisarios también aceptarían carteles de marchas provida convocadas para el 27 de enero.



Varios museos dijeron que sí.



La biblioteca Newberry de Chicago aceptaba carteles y fotos de las marchas de mujeres, pero eso es sólo el principio.



Esta biblioteca independiente también planea reunir carteles y folletos de marchas de Black Lives Matter y otros actos de todo el espectro político.



“Es importante porque mucho de lo que recibimos está hecho a mano. Son las propias expresiones y sentimientos de la gente”, dijo Martha Briggs, comisaria de manuscritos modernos en la institución.



“Veinte años después no lo consigues necesariamente, consigues los registros de la organización”.



Algunos de los museos que recogían objetos describieron las marchas como un acontecimiento histórico.



Pero hay un debate sobre si pasará a la historia.



Aunque algunas ciudades dijeron que sus manifestaciones locales alcanzaron cifras récord de asistentes, Briggs, de la biblioteca Newberry, dijo que es demasiado pronto para saber el impacto de la cita.



“En este momento en realidad no estamos en un punto en el que podamos juzgarlo”, dijo.



“Dejaremos eso a futuras generaciones cuando miren a todo esto”.