Prevé UNAM analizar presupuesto para atender a "dreamers"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no descartó que ante la posible llegada masiva de estudiantes deportados de Estados Unidos al país se tenga que revisar la propuesta de un incremento al presupuesto para atenderlos.



“Depende de la cantidad de deportados que lleguen eventualmente a ser. Aquí hay dos cifras que hay que tener claras, una es la cifra histórica de quienes son deportados, en el caso del año pasado fue de 220 mil en condiciones de incorporarse al sistema educativo nacional. El otro, es el caso de los dreamers, que todos son estudiantes y que esperamos no los deporten. Esos son 600 mil, entonces si en esa circunstancia llegará una presión educativa, tendríamos que ver presupuesto”, dijo.



En reunión con medios antes de iniciar lo que será la primer sesión del año del Consejo Universitario (CU) de la máxima casa de estudios, el rector informó que se apoyará a los dreamers que lleguen al País y se incorporen a la UNAM y no cuenten con sus documentos, la universidad mantiene convenios con más de 130 universidades en la Unión Americana lo que ayudará a conseguir la información necesaria para la revalidación de estudios.



“La parte del apostillado se va a eliminar. Con las universidades (en Estados Unidos) tenemos convenios, son 130 universidades, tenemos forma de conseguir, nosotros como universidad sus características escolares”, señaló.



Ante los acontecimientos que han ocurrido alrededor de las instalaciones universitarias como el tiroteo del pasado miércoles 22 de marzo frente a la Preparatoria 5, el rector Graue indicó sentirse muy preocupado por esta situación y señaló que se está trabajando con las autoridades para ofrecer seguridad a la comunidad universitaria.



“Estamos trabajando en ello, estamos muy preocupados por esto y probablemente salga en los temas del Consejo. Hemos estado trabajando con las autoridades. Seguiremos insistiendo en la seguridad en las vecindades de nuestras instalaciones”, comentó.



En la sesión que se desarrolla en la antigua Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el CU revisará, entre varios puntos, la propuesta de transformar el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, lo que en caso de aprobarse, significará que la UNAM llegue a 120 carreras universitarias.



Además se discutirá el dictamen de la Comisión de Vigilancia Administrativa sobre el Proyecto de Cuenta Anual de 2016, así como la designación de un nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.