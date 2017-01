Va banda de universidad negra a Washington

WASHINGTON D.C. (AP)

La banda de una universidad históricamente negra de Alabama tendrá una gran despedida al partir hacia Washington para actuar en las ceremonias de investidura del presidente electo Donald Trump.



Los Tornados del Talladega College tendrán una despedida al mediodía en la plaza de la ciudad antes de abordar los autobuses hacia la capital.



Una cuenta en la página de Internet GoFundMe recaudó 620 mil dólares.



Algunos ex alumnos no quisieron ver a la institución vinculada con Trump, pero el rector en declaraciones a Fox News defendió la presencia de la banda en la investidura presidencial.



La universidad fue fundada por dos ex esclavos.