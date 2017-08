El cambio climático, una amenaza existencial: Mario Molina

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Frente a la Facultad de Química, el ganador en 1995 del Premio Nobel en esa especialidad, Mario Molina, destacó que “la ciencia hay que combinarla con consideraciones políticas, sociales y éticas para que avance el nivel de vida de todo mundo”.



En la conferencia “Cambio climático y sus repercusiones”, que se realizó en el auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, el laureado científico mexicano destacó que afortunadamente, la comunidad científica trabaja en beneficio de la sociedad.



“La ciencia ha tenido una influencia gigantesca en nuestra calidad de vida”, señaló el científico. Un ejemplo es que la expectativa media de vida se ha duplicado en los últimos 50 años, así como la tecnología y las telecomunicaciones”.



Quien fuera uno de los 21 científicos que formaron parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, explicó que existen tres mitos acerca del cambio climático:



- El primero se refiere a que aún existen personas que opinan que los cambios de clima que se observan hoy en día son naturales y no tienen conexión con las actividades humanas. En este sentido, mencionó que más de 97% de los expertos han demostrado que es muy probable que el cambio climático sí esté ligado a esto. “El clima es un sistema complejo, entonces hay incertidumbres, pero un grupo de científicos mexicanos hacen reportes cada cinco años en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y es una manera de resumir lo que hace nuestra comunidad científica”.



- En el segundo mito se cree que los cambios de clima comenzarían a ocurrir a finales del siglo. “Ya vemos con mucha claridad cómo en los veranos, el Polo Norte se ha derretido de tal manera que ya puede haber transporte marítimo y rutas turísticas en verano”, dijo el también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, quien agregó que además son cada vez más frecuentes los climas extremos, huracanes y olas de calor que en países asiáticos han alcanzado niveles mortales: “Estos eventos probablemente se hayan originado por causas naturales, pero este aumento de temperatura ha intensificado los eventos”.



- Finalmente, el tercer mito señala que no es prudente enfrentar el cambio climático debido a que dependemos de la quema de los combustibles fósiles, por lo que recordó que existen otras maneras de generar energías limpias como la eólica o el uso de los paneles solares, tecnologías que beneficia a la sociedad.



En otro tema, el investigador Mario Molina opinó acerca de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, y detalló que las asociaciones importantes han declarado que es peligroso cortar la ciencia del cambio climático: “Es una amenaza existencial, un problema muy serio. La parte más preocupante es que la temperatura subiera cinco o seis grados, si pasara esto ya sería catastrófico. Sería algo altamente irresponsable que la sociedad no tomara las medidas necesarias para evitar esa posibilidad”.