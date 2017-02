Yair Piña López, orgulloso de portar bandera nacional

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Primero, Yair Piña López se convirtió en el investigador más joven de la NASA a sus 20 años de edad. Ahora participará en el primer simulacro que realiza esta agencia estadounidense, para saber cómo será explorar Marte.



Orgulloso, agradecido y emocionado, Yair Israel, de 20 años, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que portará con orgullo la bandera de nuestro País.



“Me siento muy orgulloso, muy feliz, agradecido con todos porque cada persona que llega a tu vida, llega a enseñarte algo. Ahora que México necesitamos apoyarnos juntos para salir adelante, me llena de orgullo poder portar la bandera de México en una misión tan importante para hacer posible la primera misión a Marte”.



El joven diseñó un método para medir la radiación cósmica en los viajes espaciales. Este proyecto lo convirtió primero en el investigador más joven de la NASA y hoy en el mexicano que participará como astronauta en la misión mediante la cual los humanos nos acercaremos a conocer cómo es vivir en Marte a través de The Mars Society.



“Vamos a realizar un protocolo de emisión de radiación para los futuros viajes a Marte. Se simulan las condiciones a Marte, las mayores posibles, en la cual estamos en aislamiento y realizaremos todas estas tareas como un astronauta y poder, todos estos datos que recolectamos, aplicarlos a las futuras misiones a Marte, como ya está muy próximo en el (año) 2013”, dijo en un video de UNAM Global.



La misión en campo tiene una duración de dos semanas en el desierto con las condiciones más parecidas posibles de Marte; a ello hay que agregar una semana previa para ajustar las condiciones y una semana posterior para analizar la información.

Así, el joven universitario se integrará a la primera tripulación latinoamericana de la estación de investigación marciana en un área de desierto de Utah, Estados Unidos, denominada The Mars Desert Research Station (MDRS). A través de sus redes sociales, Yair se muestra contento: “El Universo conspira para lograr el momento que debes de vivir. #AmoVivir”, dice este joven de 20 años.