España(Tomada de la Red)

Entendemos como chino, según explica la Real Academia Española, la "lengua compuesta de diversas variedades, entre las que destaca el mandarín, que se habla en China, Taiwán, zonas del sudeste asiático y en comunidades chinas de los Estados Unidos".



873 millones de personas tienen el chino mandarín como su lengua materna. La cifra asciende a 1.300 millones de personas si englobamos a los hablantes no nativos.



Esta cantidad sigue en aumento conforme pasan los años, por ello es muy importante conocer este idioma para progresar en el terreno laboral. ¿Quieres aprender chino mandarín de forma fácil y efectiva?¡Toma nota!



Hablar chino permite que todos y cada uno de los profesionales - independientemente del sector - mejoren sus probabilidades de ascenso. Además, los hablantes de chino suelen ser trabajadores más valorados tanto por sus compañeros como por la dirección de la empresa.



El chino, es cierto, es un idioma bastante complicado, sin embargo, es posible aprenderlo con un poco de paciencia y perseverancia.



1. La Universidad



Las universidades españolas ofrecen un interesante catálogo de estudios. Aunque hace años estos eran casi inexistentes, a día de hoy es posible encontrar grados, dobles titulaciones y programas de máster relacionados con el idioma chino.



También puedes decantarte por un grado de pedagogía, relaciones internacionales o traducción e interpretación y especializarte, posteriormente, en esta apasionante cultura.



2. Cursos Online Gratuitos



Puedes utilizar la Red para realizar algún curso gratuito de chino mandarín; por ejemplo, las siguientes plataformas ofrecen Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOCs) de gran calidad: MIT OpenCourseWare, Instituto Confucio Online, BBC chino, Chinoahora, Chinesepod, Popup Chinese, One Minute Mandarin, Chino-china.com, Loecsen, Aula Fácil, Coursera o edX.

3. Aplicaciones móviles



Aunque posiblemente no te conviertas en bilingüe utilizando solamente estas apps, sí que pueden ayudarte a soltarte y ganar vocabulario. Prueba, por ejemplo: Skritter, Chinese Writer (versión iOS y Android), Play and Learn Chinese, Pleco, Anki (versión Android e iOS) o Laokang Tone Test.



4. Aprender chino en China



Para aprender un idioma, no hay nada mejor que empaparse de su cultura, su tradición y sus costumbres.



Muchas personas estudian una lengua extranjera en su propio país, lo que genera desconfianza y nerviosismo a la hora de enfrentarse con nativos.



Además, estas personas suelen sentir vergüenza cuando deben hablar en otro idioma distinto al suyo.

Todo esto no pasa si aprendes directamente con ellos, conociendo sus dichos, sus frases hechas y sus expresiones más cotidianas.