Lanza UNAM convocatoria para ingreso a licenciatura

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió la convocatoria para ingresar mediante el Concurso de Selección Febrero 2017 a todas sus licenciaturas en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades abierta y a distancia.



La máxima casa de estudios informó, través de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), que para participar en este concurso de selección para el ciclo escolar 2017-2018/1, deberán realizar todos los trámites y procedimientos, además de cumplir con los requisitos descritos en el cronograma y el instructivo correspondientes publicados en la página: (https://servicios.dgae.unam.mx/Febrero2017/).



La convocatoria detalla que para poder participar en el concurso de selección se debe haber concluido totalmente los estudios de educación media superior (bachillerato) con un promedio mínimo de siete (7.0) o su equivalente y detalló que el registro se realiza ingresando a la página www.escolar.unam.mx y seleccionando Convocatoria Licenciatura UNAM Febrero 2017, en el periodo del 7 al 15 de enero del presente año.



Además, para tener derecho a realizar la prueba de admisión, cada aspirante deberá acudir con su ficha de pago a cualquier sucursal del Banco Santander y depositar 400 pesos del 7 al 16 de enero.



La convocatoria indica que del 18 de febrero al 12 de marzo se aplicará el examen, en donde no se permitirá el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.



Además, no se permitirá el acceso y uso en la sede de aplicación de gorras, sombreros o capuchas, pulseras y relojes. No acatar esta disposición, señala la universidad, será motivo suficiente para impedir al aspirante la presentación del examen de selección respectivo y en consecuencia, cancelar el registro correspondiente.



Adicionalmente, la Dirección General de Administración Escolar indicó que no se permitirá el ingreso a la sede de aplicación al aspirante que se presente en estado de ebriedad, con aliento alcohólico, bajo la influencia de algún tipo de narcótico o que altere el orden y prohíbe ingresar a la sede de aplicación con armas de fuego, blancas y objetos punzocortantes.



La convocatoria del concurso de selección informa que el 25 de marzo se darán los resultados del examen.