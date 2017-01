Estrellas de rock que poseen un doctorado académico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cuando hablamos del mundo del espectáculo o del deporte, no es muy común encontrarnos con personas que además de su carrera “pública”, hayan desarrollado una trayectoria académica, ya que todos sabemos que el estudio y los posgrados son cosa seria.



Ahora imagínate hacer esto, y al mismo tiempo ser parte de una famosa banda de rock, metal o punk, con la cual recorres todo el mundo.



Hay músicos, que por increíble que parezca, lo han hecho y han sabido sacarle provecho a ambas profesiones.



Te traemos a 10 excelentes músicos, cuya vida se divide entre el rock y los estudios.



1) Dexter Holland (The Offspring).



Este hombre es guitarrista y cantante de la banda de punk-rock californiana The Offspring, pero no sólo eso… Fue uno de los mejores estudiantes en la escuela secundaria y fue el encargado de dar el discurso de generación en su graduación.



Dexter estudió Biología en la Universidad del Sur de California y obtuvo una maestría en Biología Molecular.



Además realiza un doctorado en el Laboratorio de Oncología Viral e Investigaciones Proteómicas en la Escuela de Medicina de la misma universidad donde se graduó.



Su trabajo está relacionado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).



2) Brian May (Queen).



Tal vez Freddie Mercury fue un genio del performance, pero el guitarrista de la banda, es toda una mente maestra.



Es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, pero cuando formó Queen, Brian estaba estudiando el doctorado en astrofísica en el Imperial College de Londres.



Debido al éxito de la banda suspendió sus estudios, pero los retomó y se graduó con honores en 2008.



En 2015 entró al proyecto New Horizon coordinado por la NASA, donde colabora con las investigaciones relacionadas con la roca de hielo gigante que flota en el rincón más alejado del sistema solar.



3) Bruce Dickinson (Iron Maiden).



El líder de esta banda de heavy metal, además de ser cantante y compositor, es piloto aviador y maneja el Ed Force One, el avión que usa la banda en sus giras, además hace vuelos privados con equipos de fútbol.



Por si fuera poco, es Doctor en Egiptología, es esgrimista y compite en torneos.



4. Greg Graffin (Bad Religion).



Este músico no solo da cátedra en los escenarios, sino que también lo hace en la Universidad Cornell de California, tiene estudios de posgrado en biología y es un teórico reconocido de la evolución.



Además cuenta con un máster en geología y un doctorado en zoología.



También ha escrito libros en los que reflexiona sobre el deseo de los humanos por competir y destruirse a sí mismos, y eso lo vincula con la evolución y la antropología.



5) Milo Aukerman (The Descendents).



Aparte de ser el vocalista de una banda de punk de culto, este hombre tiene un doctorado en biología y coordina cursos de posgrado en bioquímica.



También trabaja como investigador en DuPont, una trasnacional de químicos que hace fibras sintéticas y transgénicos.



6) Art Garfunkel (Simon & Garfunkel).



Ok, ellos no son lo que denominaríamos exactamente como rock, al menos no comparados con el resto de la lista, pero méritos no les faltan para haber sido incluidos.



Art se graduó como licenciado en Historia del Arte en la Universidad de Columbia.



Tiene un máster en matemáticas e inició el proceso para obtener un doctorado, pero cuando estaba en esta última etapa, prefirió la fama.



7) Tom Scholz (Boston).



Esta es una banda de rock clásico, pero su integrante principal, quien se ha mantenido desde sus inicios, es guitarrista, tecladista, bajista, percusionista, segunda voz y compositor del grupo.



Pero eso no es todo, pues fundó la banda en 1969, mientras estudiaba ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, poer sus siglas en inglés).



Allí, Scholz obtuvo un máster en la especialidad y luego se convirtió en diseñador senior de productos en Polaroid.



También creó sus propios amplificadores a los que llamó Rockman.



8) Brian Cox (D:Ream).



Seguro te llama la atención en esta lista, ya que hoy en día es más famoso como científico, presentando programas de ciencia para la BBC.



Es físico de partículas y profesor en la Universidad de Manchester, pero antes de eso era tecladista en el grupo de pop D:Ream, que tuvo varios hits en el Reino Unido, incluyendo el número uno “Things Can Only Get Better”.



9) Mark Jansen (Epica).



El guitarrista y compositor holandés tiene un título en Psicología y una maestría en la misma especialidad.



Para sus seguidores se convirtió en un ejemplo a seguir, pues a pesar de sus metas en la música, no dejó de lado su pasión por el estudio.



10) Wagner Lamounier (Sarcófago).



Mejor conocido como “Antichrist”, tiene el reconocimiento en el mundo del metal por ser el primer vocalista de Sepultura y por cantar en Sarcófago, una de las primeras bandas de black metal de Latinoamérica.



Pero además, tiene un doctorado en Economía y es profesor de la maestría en ciencias contables de la Universidad Federal de Minas Gerais.