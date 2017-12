Reaprehenden en EU a Carlos Villalobos

NOGALES, SONORA GH(GH)

Bajo el estatus de "en custodia" aparecía ayer Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda de Sonora, en una base de datos de detenidos por el Departamento de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés).



se confirmó que el ex funcionario permanece detenido en un centro de detención en Eloy, Arizona.



Apenas el viernes, el ex funcionario no aparecía en custodia, pero de nueva cuenta ayer fue localizado bajo el estatus.



De acuerdo con el documento de la Corte de Distrito de Arizona CV-17-04719-PHX, a Villalobos Organista apenas el jueves 28 de diciembre se le aprobó una fianza por 20 mil dólares para salir en libertad, la cual debía cubrir en los siguientes cinco días.



El viernes no aparecía como detenido en la base de datos para la localización de detenidos del ICE, pero este sábado de nueva cuenta se le otorga el estatus como en custodia.



El ex secretario de Hacienda Villalobos Organista ingresó a los Estados Unidos por la Garita de Nogales desde el 5 de julio de 2016 mediante la presentación de una visa de no inmigrante.



Su permiso de permanencia en la Unión Americana venció a los seis meses, el 4 de enero de 2017.



Y poco después, el 4 de abril de 2017 fue arrestado por cargos de inmigración personal del ICE en una residencia en Scottsdale, Arizona.