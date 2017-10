Leyendas de terror: La mujer de blanco de la carretera Guaymas

GUAYMAS, Sonora(GH)

Cuenta la leyenda que de noche o madrugada, una mujer de blanco aborda carros particulares, taxis, camiones de pasaje y de carga, en la carretera Guaymas-Empalme, y se baja sin que los conductores se den cuenta.



En los años setenta empezó a circular la historia de que en la zona conocida como Batuecas se veía deambular una mujer vestida de blanco por la orilla de la carretera y cuando menos pensaban, los conductores ya la trían a un lado o en la parte trasera del automóvil.



Hace más de 40 años en esa zona en ruinas había bares donde trabajaban mujeres, y se dice que una de ellas fue asesinada sin que pudiera ser localizado su cuerpo, y es por eso que su alma pena por la carretera ante la vista de los automovilistas.



Ramón Barrera, narró para EL IMPARCIAL que una persona cercana a él vivió la experiencia de la mujer de blanco en la curva de San Judas, ubicada en el Puente Douglas.



Señaló que su amigo abordó un camión en Empalme con destino a Guaymas, donde el copiloto le iba contando al chofer que la noche anterior había subido a la mujer de blanco en la curva del Puente Douglas, era su última corrida y solamente iba una persona.



“Le extrañó al operador ver a una mujer de blanco, eran las 23:30 horas, y se paró para subirla y trasladarla a Guaymas, lo raro es que cuando él estiró la mano para recibir el cobro, la mujer ni siquiera volteó a verlo, algo le pasa a la mujer, pensó, y avanzó, reanudó la marcha.



“Había avanzado unos 400 metros cuando vio por el retrovisor una patrulla y se detuvo”, externó.



Al abrirle la puerta al oficial, dijo, fue cuestionado el chofer, si sabía que no era correcto subir pasaje en la curva y al tratar de explicarle, voltea hacia la parte trasera del camión y ve avanzar al pasajero que había subido en Empalme con un semblante pálido diciéndole que la mujer de blanco que había subido se había bajado por la puerta trasera que estaba cerrada.



La guaymense Perla Ramos, hace 5 años, vio a una mujer de blanco, con el pelo blanco caminar en la carretera, de Sur a Norte, a la altura de la Termoeléctrica.



“Iba con una amiga, la vimos caminar por la carretera, nos regresamos", contó, "ya no la encontramos".



El taxista Alfredo, mejor conocido como “El Vaquero”, en una ocasión trasladó a una mujer vestida de blanco de un antro al Panteón, donde la vio desaparecer entre las tumbas.



Este caso no sabe si tiene relación con la mujer de blanco, pero siempre trata de mantener viva esta experiencia que vivió en las primeras horas de una fría madrugada.