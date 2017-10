Usan más armas de fuego en los homicidios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un 38.46% se incrementó el homicidio con arma de fuego en Sonora en los primeros nueve meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2016, reflejan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Mientras que de enero a septiembre de este año 342 personas murieron por arma de fuego, 63 fallecieron por arma blanca en diferentes municipios en el mismo periodo.



El mismo patrón se presenta a nivel nacional, las víctimas por armas de fuego son más; 12 mil 208 contra 2 mil 172 con arma blanca.



De enero a septiembre de 2017 un total de 342 personas fueron asesinadas en varios municipios, donde destacan Cajeme y Hermosillo; en el mismo periodo del año pasado se tuvieron 247 muertes en las mismas condiciones.



En este año, los meses de abril, septiembre y enero son los más violentos con 48, 47 y 46 homicidios, respectivamente; en 2016 fueron agosto (34), febrero (33) y junio (32).



HOMICIDIO DOLOSO



El homicidio doloso, que en- globa también el asesinato con arma de fuego, aumentó en un 17.63% entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado.



En el periodo citado se registraron 507 homicidios dolosos en diferentes municipios y de enero a septiembre de 2016 se tuvieron 431 casos.



Para Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública en Sonora, el homicidio doloso ha crecido por la pulverización y fragmentación de la delincuencia organizada, como ocurrió en Tamaulipas y en toda la parte fronteriza, según explicó en su comparecencia ante el Congreso del Estado.



"Le tumbas la cabeza (a la delincuencia) y no pasa nada, pero en esta materia sí pasa porque se fragmenta la delincuencia organizada", refiere, "a nosotros todavía no nos han llegado las consecuencias graves, es cierto, sube el homicidio doloso, pero los homicidios consecuencia de la pulverización y fragmentación de la delincuencia organizada".



La delincuencia tiene su estructura financiera, de logística, su grupo de inteligencia y cuando tumbas la cabeza, se fragmenta y a veces gana el ala armada, dijo, cuando no tienen la estructura financiera se dedican al secuestro, extorsión, al cobro de piso, ahí está Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.



"En Sonora ni secuestro ni cobro de piso ni extorsión de la delincuencia organizada, sólo extorsión telefónica", afirmó.