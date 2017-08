Llevaba Rosa María una vida tranquila, asegura su madre

GUAYMAS, SONORA(GH)

Rosa María jamás ocasionó problemas, aseguró a EL IMPARCIAL Isabel Alvarado, madre de la joven embarazada que fue asesinada en su vivienda del fraccionamiento Misioneros. GUAYMAS, SONORA



En diciembre del 2016, dijo, fue la última vez que tuvo la oportunidad de abrazar y besar a la segunda de sus tres hijas, cuando fue a visitarla a Texas, donde reside actualmente.



"Nuestra familia es de Empalme; nosotros llegamos a Guaymas al fraccionamiento Misioneros hace 15 años, cuando apenas empezaba a colonizarse. Era un lugar muy tranquilo, nunca tuvimos problemas", subrayó.



Los días que su hija estaba en su hogar, afirmó, eran pocos, pues su trabajo estaba en Bahía de Kino en una granja de camarón y sus únicas salidas en la ciudad eran para acudir a la consulta con su ginecólogo.



DESCONOCEN MOTIVOS



El hogar que compartió con sus hijas antes de partir a Estados Unidos, destacó, no tenía objetos de valor ni nada que pudiera ser de importancia para un ladrón, por lo que desconoce cuál hay sido el móvil del asesinato.



"Esperamos que el sistema de justicia haga su trabajo, que según ellos va muy avanzado, pero no nos han dicho nada claro, no sabemos las líneas de investigación, no sé si el ritmo que llevan es lento o no, porque nunca había estado involucrada en una situación como ésta", externó.



A las personas que acompañaron a su hija en su última morada les agradeció y solicitó que la recuerden positiva y alegre, con la belleza externa e interna que la llevaron a ganarse el aprecio de quienes la conocieron en vida.



Agregó que serán sus familiares quienes se hagan cargo de presionar a las autoridades para que la muerte violenta de la que fueron víctimas su hija y el bebé que llevaba en su vientre no quede impune.