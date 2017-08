Catean casa de presunto asesino de Rosa María

GUAYMAS, SONORA(GH)

El presunto asesino de la joven embarazada, Rosa María Álvarez Alvarado, que fue encontrada sin vida en su hogar el lunes en la mañana por su hermana, vivía a siete casas de ella.



Personal de la Agencia Ministerial de Investigación, tras el arresto de Gabriel L., de 24 años de edad, realizó ayer un cateo en su casa ubicada en la calle San Francisco Javier, del fraccionamiento Misioneros.



El detenido es señalado como el responsable de la muerte violenta que recibió la empalmense, porque encontraron varios elementos incriminatorios cercanos a su casa, a unos pasos de la residencia de la víctima.



Los policías cerraron parte de la calle San Francisco Javier para llevar a cabo el cateo en la vivienda donde radica el presunto asesino, el cual duró cerca de una hora, en presencia de familiares de la joven muerta.



La Fiscalía General de Justicia no proporcionó información de las diligencias que realizó.



Mamá de Rosita pide justicia



“Yo sé que existe la justicia divina pero de esa nadie

se salva, pero también hace falta justicia terrenal para que ninguna madre sufra lo que estamos sufriendo mi familia y yo”, expresó Isabel Alvarado, madre de la joven Rosa María Álvarez Alvarado que fue asesinada en su hogar.



Desde Texas, Estados Unidos, donde permanece atrapada por el huracán “Harvey”, pidió a la Fiscalía General de Justicia atrapar al o los responsables de la muerte de su hija, a quien le truncaron su sueño de ser madre de un varón que llevaba en su vientre desde hacía seis meses, de ser feliz y de casarse con su pareja Alfredo Miranda.



Exhortó a los ciudadanos que sepan algo en torno a la muerte de su hija y de su nieto que no conoció, se lo hagan saber a las autoridades para evitar que este tipo de delitos se replique en otras personas el día de mañana.



“Hoy fue mi ‘Gordita’ pero mañana puede ser tu

hijo o hija. No nos hagamos cómplices de tanta maldad,

ni siquiera pude despedirme de mi hija, radico en Texas y en este momento estamos incomunicados por el huracán ‘Harvey’, eso hace aún más grande mi dolor”, escribió.