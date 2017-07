Tome el consejo, no cruce arroyos crecidos porque arriesga su vida

Esqueda, Sonora(GH)

A pesar de las recomendaciones constantes que elementos del Cuerpo de Bomberos hacen a la población de no cruzar arroyos crecidos, las personas siguen arriesgándose.



El comandante segundo del Cuerpo de Bomberos de Esqueda Fidel Cruz Gómez López relató que la semana pasada, mientras se dirigía a su trabajo observó un cauce crecido y decidió detenerse para abanderar la zona.



"Para prevenir alguna tragedia, pero desgraciadamente la gente no acepta las recomendaciones, entonces se estuvieron pasando", señaló, incluso durante el tiempo que estuvo ahí dos automovilistas decidieron cruzar el arroyo.



Es por ello que insistió en exhortar a la población a que no crucen los arroyos y que mejor esperen a que bajen los niveles de agua, para que no expongan su vida.



"Y es ahí donde se ocasionan ellos mismos problemas, porque no se preocupan por su vida, nosotros como auxiliares de seguridad, de prevención y apoyo a la ciudadanía tratamos de que las personas no crucen los arroyos con bajadas de agua", indicó.



Sin embargo pese al esfuerzo que hacen por proteger a la población, las personas insisten en tratar de ganarle a los cauces y los atraviesan en sus vehículos sin importar los riesgos.



"Debemos respetar, porque por eso suceden tragedias, cuando un vehículo se cruza, los demás también hacen lo mismo y el abanderamiento que uno hace a veces no tiene respuesta de las personas", expresó Gómez López.



Por ello hizo un llamado a seguir las instrucciones de las corporaciones de rescate, quienes tienen como objetivo proteger a la población de riesgos.