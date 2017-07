Explican que nombramiento al padre Herrera era sólo verbal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El nombramiento que se había dado al padre Tomás Herrera Seco había sido solamente verbal y nunca hubo un documento de por medio, declaró el arzobispo Ruy Rendón Leal.



El prelado, quien ha tenido contacto con el sacerdote solamente vía electrónica, declaró que hablará personalmente con el padre.



"Definitivamente que al lugar donde pensaba enviarlo no va, no es adecuado que el padre vaya a esta comunidad, además de que no era un nombramiento oficial, han sucedido situaciones o acontecimientos que me dan a entender a mí de que no vaya", declaró.



En cuanto a la persona que estará a cargo de ofrecer el servicio en la comunidad de San Pedro El Saucito, explicó está por determinarse en estos días.



El padre Herrera Seco dio declaraciones el pasado 20 de julio al noticiero de Proyecto Puente que se transmite vía Internet, donde además le preguntaron sobre la responsabilidad que tuvo en el Gobierno estatal anterior.



El sacerdote hizo referencia al celibato que debe de guardar dentro de la Iglesia y a su activa vida sexual, incluso dentro del ministerio.



El pasado 21 de julio el Arzobispado de Hermosillo, a través de un comunicado de prensa, dio a conocer que investigarían al padre por sus declaraciones al medio informativo.



Que las decisiones se tomarían bajo los cánones que rigen a la Iglesia Católica.