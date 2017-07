Alertan por probable arribo de aguamala

Puerto Peñasco(GH)

Ante la "presunción de arribazón de aguamala", Luis Castro Galán informó que desde ayer se instauró la bandera blanca en el puerto.



El arribazón es la llegada de los organismos marinos a una zona determinada de la playa, lo cual se puede presentar en distintas épocas del año.



Las condiciones climáticas de las últimas semanas, que se pueden calificar como lluviosas, favorecen a este fenómeno en las playas, indicó el capitán de Puerto.



El domingo se abrió el puerto con bandera verde en señal de buen tiempo, pero al mismo tiempo con bandera blanca, alertando la posible presencia de los organismos acuáticos, detalló.



A los desarrollos turísticos y demás empresas del giro les pidió informar a los bañistas de su frente de agua sobre el riesgo que esto representa, que si bien no son letales, sí causan heridas o quemaduras en la población.



Las picaduras de manta, aguamala son de las principales urgencias médicas que los cuerpos de rescate atienden en la playas de la región.



Castro Galán señaló que el pronóstico para los siguientes seis días, si bien es favorable con vientos sostenidos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, las condiciones locales de nublados y ventiscas repentinas están fuera del pronóstico.



Estas podrían afectar las condiciones de navegación sin previo aviso, por lo que le solicitó a la comunidad marítima estar atentos ante cualquier aviso.



"No intenten salir a la mar si las condiciones no son favorables o ante la inminencia de una tormenta local", puntualizó.