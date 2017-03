'Truenan' pescadores contra ambientalistas

SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA()

A casi dos años de la veda en el Alto Golfo de California, pescadores del Puerto de San Felipe, Baja California, y del Golfo de Santa Clara, Sonora, protestaron contra los ambientalistas de Sea Shepherd y exigieron que el Gobierno federal les permita pescar en el Mar de Cortés.



Integrantes de la Federación de Cooperativas Ribereñas ingresaron la tarde de ayer unas 30 embarcaciones al muelle del Puerto de San Felipe, para intentar "neutralizar" a los barcos de la organización estadounidense Sea Shepherd, pero los navíos habían zarpado por la madrugada.



De acuerdo con Antonio Sunshine Rodríguez Peña, quien encabeza las cooperativas, estas acciones no son de amenaza contra ambientalistas; sin embargo, señaló que si el Gobierno Mexicano no los defiende, ellos como sector pesquero lo harán.



"Hubiéramos retenido (los barcos) dentro de un anillo de seguridad porque están actuando ilegalmente. Sabemos que no tienen permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ni de Migración, ni de Conapesca para estudios en México", dijo.Rodríguez indicó que ninguna persona que no sea mexicana puede resguardar el territorio.



En tanto, Sea Shepherd, organización que busca la protección y supervivencia de la vaquita marina en el Mar de Cortés, acusó a los manifestantes de ser "asesinos de vaquita y contrabandistas", que intentan atacar a los barcos en altamar.



"Los asesinos de vaquita y los contrabandistas intentan formar su ‘armada’ para atacar en el mar", indicó.



Además, interpusieron una denuncia por amenazas ante la PGR y la Procuraduría de Baja California desde el pasado 26 de marzo, dio a conocer Antonieta Peregrina, Subcoordinadora Nacional de Sea Shepherd en México.



Ante la presunta amenaza, siete organizaciones ambientalistas respaldaron el trabajo de Sea Shepherd para retirar redes ilegales en el Alto Golfo de California y llamaron a las autoridades mexicanas a proteger a sus miembros.