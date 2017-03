Mantienen en Sonora precios de gasolinas

SONORA(GH)

Los mismos precios en las gasolinas se mantenían ayer en Nogales, Agua Prieta, Caborca, Obregón y Navojoa, en lo que fue el primer día de liberación de costos del carburante para Sonora y Baja California.



En un recorrido por algunas estaciones de servicio en estos municipios se constató que los precios no variaron.



"Son los mismos, no cambiaron, no nos han dicho nada", comentó el encargado de una expendedora de gasolina.



Carlos Jiménez Robles, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Nogales, destacó que la expectativa que el mismo Gobierno da es que es un año.



"Es lo que están diciendo que no vamos a ver movimientos pronto; si acaso hasta en un mes, unos piensan que hasta como unos cinco meses", consideró.



Con el paso de los días se notará en Navojoa la variación en los precios indicó Luís Muños Santini.



El delegado en el Sur de Sonora de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), señaló que con el transcurso de los días habrá pequeñas variaciones en los precios pues sólo se tiene un proveedor.



"Mientras tengamos un solo proveedor habrá variaciones pero no serán abruptas, al menos eso es lo que esperamos", abundó, "la liberación de los precios de la gasolina se dará de manera paulatina".



Desconocen medida



En Caborca, tanto los empleados como clientes de las gasolineras dijeron desconocer que los precios de las gasolinas en Sonora y Baja California ya fueron liberados.



Quien sólo se identificó como Carlos, despachador de una gasolinera en la ciudad, informó que ayer vendieron el litro de gasolina Premium y Magna en el mismo precio que se comercializaba el miércoles, 18.24 y 16.40 pesos respectivamente.



Aranxa Esquer, clienta de una estación de servicio, desconocía que el precio de las gasolinas ya estaba liberado, pero consideró que todas en la ciudad manejaban el mismo precio debido a la incertidumbre que pudiera existir entre los expendedores.



Hay desconcierto



En Agua Prieta el movimiento en las gasolineras fue el normal y aunque las personas estaban conscientes de los ajustes que iniciarán, algunos no tienen muy claro a partir de cuándo ocurrirá esto.



Armida Castañeda mencionó que sí sabe sobre los cambios en el precio de la gasolina, pero ignora a partir de cuándo comenzará el incremento o en qué se basarán para hacer los ajustes.



"Voy a comprar gasolina mientras pueda, pero va a llegar al momento en que vamos a tener que andar en pie o empezar a andar en bicicletas porque o andamos en carro o comemos", expresó.



Ligero aumento



En Ciudad Obregón ayer en la mañana, la gasolinera ubicada sobre la calle Náinari y California aseguró mantener los mismos precios del día anterior y no sufrir ningún alza o variación.



Durante la tarde la gasolinera ubicada sobre la calle Quintana Roo y 200 registró un alza de 2 centavos en el combustible, quedando así la gasolina Magna en los 15.96 y la Premium en los 17.70.



Hasta el momento los consumidores no han percibido en gran medida estos cambios, y en muchos casos aseguran desconocer la situación de la liberalización.