Alertan por condiciones para incendios forestales

(GH)

Recientemente se registraron dos incendios en la carretera, a lo largo del lado de la carretera estatal 92 de Arizona, que fácilmente pudieron ser provocados, aunque no se han confirmado las causas, indicaron autoridades de Sierra Vista.



El fuego fue rápidamente controlado y no resultó en perdida de propiedad o en evacuaciones, aunque estos incendios pueden ser impredecibles y volátiles, especialmente en días de viento.



Es por ello que autoridades locales de Sierra Vista, Arizona, recodaron que todos los grandes incendios empiezan pequeños y todos juegan un papel en la protección de la comunidad.



"Sólo un momento de falta de atención o una mala elección puede desencadenar un incendio forestal grave", expresó el comisario de Bomberos de Sierra Vista, Paul Cimino, según un boletín de prensa.



Recomendó a las personas no tirar sus colillas de cigarros fuera del vehículo en movimiento o en un área con materiales secos e inflamables.



Autoridades locales afirmaron que el Departamento de Policía de Sierra Vista tiene cero tolerancia cuando se trata de tirar colillas de un vehículo, porque pone en riesgo a la comunidad.



Incluso advirtieron que si se atrapa haciéndolo podrían enfrentar multas significativas o incluso podrían pasar un tiempo en la cárcel con cargos de basura criminal, daño criminal o peligro.