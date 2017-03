Liberan precios de gasolinas, pero no hay cambios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de la liberación de los precios de las gasolinas que se dio ayer en Sonora y Baja California, el costo de los combustibles se mantendrá sin variación mientras Pemex sea el único proveedor, señaló el presidente de la Onexpo Sonora.Enrique Félix Robelo indicó que ante la falta de competencia para comprar gasolinas, los expendedores dependerán del precio de venta que fije este único proveedor para establecer la tarifa por litro de combustible en las estaciones.Refirió que hay incertidumbre en el sector gasolinero del Estado porque la falta de competencia imposibilita a los expendedores la opción de comprar combustible con mejores condiciones de precio."La situación que estamos teniendo es que la liberación de los precios de las gasolinas no viene emparejada con la llegada de nuevos distribuidores para las estaciones de servicio y esto genera incertidumbre", puntualizó.Sobre el panorama del precio de las gasolinas que se visualiza para los próximos días en Sonora, expuso que las tarifas se moverán de igual manera a la alza o a la baja dependiendo de la facturación de Pemex.Refirió que a la fecha ha sido lento el proceso de licitación que realiza la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para la asignación de espacios en renta de Pemex a las empresas interesadas en vender gasolina a las estaciones de servicio.Por: Agencia ReformaEl proceso de la primera temporada abierta para abrir a privados el transporte por sus ductos, en Sonora y Baja California, falló porque el modelo tenía muchos errores ya que había sido diseñado para un monopolio, afirmó José Antonio González Anaya, director general de Pemex.Aceptó que no fue uno, sino varios los errores que detectaron, por lo cual tomaron la difícil decisión de frenarlo."No íbamos a llevar las señales de mercado que queríamos llevar, no iba a funcionar esto, no estaba bien diseñado", mencionó González Anaya.Explicó que se trató de una falta conjunta de diálogo entre las autoridades, pero que ya solucionaron.Dijo que las empresas fueron notificadas de los errores y que éstas estuvieron de acuerdo en frenar el proceso que concluiría el 15 de marzo y que ahora estará listo en un par de semanas."No es un problema tan fácil de resolver, porque nunca se diseñó, contrariamente al resto del mundo, nuestra infraestructura para que compitiera", sostuvo en entrevista.Explicó que diseñan algo más sencillo y que la subasta no ha perdido interés de la iniciativa privada.Aseguró que el compromiso de Pemex es no subir los precios de los combustibles a los gasolineros de las dos entidades."Yo no les moví ni mi precio, ni siquiera mi transporte de la terminal a su gasolinera, entonces si lo mueven están aumentando su margen", expresó.José Carlos Femat Romero, director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, señaló que la decisión de Pemex le trae tranquilidad al sector gasolinero. José Antonio Meade , Secretario de Hacienda, aseguró que su dependencia estará al pendiente de que los precios se comporten de forma estable.Dijo que la fórmula de precios funciona adecuadamente, cuida las finanzas públicas y preserva la flexibilidad.