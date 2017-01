Trump no les quita el sueño a migrantes de cruzar a EU

GUAYMAS, Sonora(GH)

Dos mexicanos procedentes de Veracruz y Chiapas tienen poco más de un mes viajando por México a bordo del tren para buscar el "sueño americano", sin importarles las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Durante su recorrido han sufrido frío, hambre, golpes, amenazas, malos tratos, humillaciones y hasta desprecios, pero sus ganas de llegar hasta el vecino país los mantiene de pie para seguir su camino a la frontera.



Orlando Pérez Sánchez, originario de Chiapas, ha sido deportado en varias ocasiones de Estados Unidos a México, pero no ha dejado de intentarlo porque en su tierra natal no le alcanza para mantener a su familia.



La última vez que estuvo de "mojado" en EU fue en el Estado de Florida, donde permaneció preso un año 8 meses y después lo deportaron por Coahuila, aunque regresó a Chiapas, volverá intentar cruzar la frontera.



Juan Carlos Figueroa Valenzuela, procedente de Veracruz, salió de su hogar con 3 mil pesos para viajar a EU y darle una mejor calidad de vida a su familia.



"La verdad no sé a que me voy a enfrentar en otro país, me han dicho que ahora las cosas están más difíciles por ese presidente (Donald Trump)", subrayó.



"En Sonora me han tratado bien, aquí la gente no nos ve tan feo, a lo mejor agarro un ‘trabajito’ y hasta donde Dios me lleve".