Contamina manganeso el agua en Navojoa

Navojoa, Sonora(GH)

Las autoridades de Oomapasn recomiendan no beber el agua de la llave porque rebasa los niveles de manganeso señalados por la Norma de Agua para Uso y Consumo.



Roberto Rodríguez Castillo, titular del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) precisó que los pozos concentran 2.5 miligramos de dicho metal, mientras que la Norma Mexicana de Agua marca 0.15 miligramos.



"La solución a mediano y largo plazo es contar con aguas rodadas de la presa, para nosotros es significativo que la presa ‘Los Pilares’ llegue al 50%", abundó, "tenemos a una persona que anda buscando experiencias similares a nivel nacional para que nos ayuden a buscar alternativas".



El año pasado, los directivos del organismo operador indicaron que se invierten 500 mil pesos al mes para quitar el metal del vital líquido pero por los altos índices del contaminante, que hay desde hace años, es imposible limpiarla al 100%.



Más cara



El agua con niveles que rebasan el manganeso también es la más costosa de la región del Mayo, que incluye a Navojoa, Álamos, Huatabampo y Etchojoa.



En un comparativo con la tarifas del vital líquido de estos municipios, la de Navojoa es 125.02 pesos, es decir, una diferencia de 24 pesos en relación con el resto de las poblaciones del Mayo.



En el caso de Etchojoa, según el director del Organismo de este municipio, Benjamín Sánchez Acosta, los niveles de manganeso en los pozos son de 0.14, mientras que la tarifa del servicio es de 100 pesos.



El director del Oomapas de Álamos, Julio César McGahey, dijo que no tiene el dato de los niveles de manganeso en el fluido, y la tarifa mínima es de 101 pesos.



En Huatabampo el precio mínimo es de 103.09 pesos, informó el titular del Omapash, Rafael Borbón Valencia, aunque no precisó los niveles de manganeso en el líquido que reconoció son elevados.



En pequeños niveles



El titular de la Dirección de Salud Municipal, Jesús Enrique Noriega Vega, señaló que el manganeso en pequeños niveles no causa daño a la salud.



"La enfermedad de manganismo se presenta en mineros y personas que están expuestas de manera constante al manganeso", agregó, "pero difícilmente se presenta por el consumo de agua".



Manganeso



Efectos de intoxicación:



Alucinaciones



Olvidos y daños en los nervios



Parkinson



Embolia de los pulmones



Bronquitis



Síndromes que causa el manganeso:



Insomnio



Dolor de cabeza



Debilidad de músculos



Depresión



Esquizofrenia