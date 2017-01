Entidades fronterizas pedirán hoy a EPN recursos extra

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Gobernadora de Sonora planteará hoy al presidente Enrique Peña Nieto la necesidad de acceder a recursos extraordinarios para hacer frente a la posible deportación masiva de connacionales por parte de Estados Unidos. Claudia Pavlovich Arellano declaró en entrevista que este día tendrá lugar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en la cual abordarán dicho tema.Las entidades fronterizas, dijo, requieren de dicho apoyo, debido a que no cuentan con el presupuesto requerido para una situación que hasta noviembre pasado no estaba prevista."Nosotros tenemos una reunión mañana (hoy) porque sin duda necesitan enviar recursos extraordinarios a los estados fronterizos, en caso de que esta deportación se dé, porque no contamos con ellos", advirtió.Los municipios fronterizos, agregó, obviamente se deben preparar ante la posible deportación masiva, pero hay que analizar cuál será el comportamiento.La Gobernadora insistió en que el regreso masivo de migrantes no es tan sencillo, ya que cuentan con varios derechos.Sin fijar cantidades aseguró que trabajan en el presupuesto que Sonora precisa para atender a quienes lleguen a ser deportados.Es probable que esta semana los expendedores de gasolina en los municipios fronterizos de Sonora accedan a los estímulos fiscales contemplados para bajar el precio de los combustibles en dicha zona, indicó la Gobernadora.