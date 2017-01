Matrimonio invidente sobrevive en calles de Apson

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Día tras día el matrimonio Dávila Pizano sale a las calles en busca de donativos para cubrir sus gastos de renta y alimentación, debido a que el único apoyo que tienen de sus hijos es atención médica.



Desde el año pasado los esposos José Jerónimo Dávila Sánchez, de 85 años y Magdalena Pizano Miranda, de 74 años, se colocan frecuentemente en la calle 18 y la avenida 18 para solicitar donativos.



En agosto pasado EL IMPARCIAL los entrevistó y desde entonces a la fecha su salud se ha deteriorado, por ejemplo José Jerónimo ya perdió la fuerza para mantenerse de pie para solicitar el apoyo junto a su esposa.



El año pasado autoridades municipales se comprometieron a rentar un departamento para los esposos, con el propósito de que no tuvieran que estar de pie toda la mañana solicitando apoyo.



Aunque, de acuerdo con los esposos esto nunca ocurrió, por lo que tuvieron que continuar pidiendo apoyo en el cruce de la calle 18 y la avenida 18, donde habitualmente estaban.



Se trató de obtener información con la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Agua Prieta, y se dijo que se investigaría.



El matrimonio Dávila Pizano ha tenido que continuar solicitando apoyo a los aguapretenses y sin importar cuánto calor haga, lo fuerte que esté el viento o lo helado que sea el día, ellos no se rinden.



Esto les permite cubrir el gasto de la renta que pagan que es de mil 800 pesos, mencionó Magdalena, la comida en ocasiones se las obsequian y también hay veces que ellos mimos tienen que comprar el mandado.



Su salud



Magdalena y José Jerónimo tienen problemas de salud, ella es diabética y perdió el ojo izquierdo, mientras que él es ciego y aunque gracias a una hija tienen servicios médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hace más de dos años que no la ven.



El matrimonio tuvo siete hijas, de las cuales una vive con ellos pero debido a problemas de salud ella no puede apoyarlos con el gasto de la alimentación y la vivienda y las demás hijas tienen sus propias familias, lo que según ellos, les impide apoyarlos.