Indigna medida de Trump a musulmanes de origen sonorense

HERMOSILLO, Sonora

Las medidas que ha tomado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hacia los islámicos han provocado que la congregación musulmana de Sonora se sienta ofendida.



Y es que sienten que no está respetando los derechos humanos que tienen las personas de decidir a qué religión seguir.



Todo esto a raíz de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado viernes la cual niega la entrada durante 120 días a los refugiados, y de manera indefinida a aquellos que provienen de Siria.



Además, veta la entrada durante 90 días a personas de siete países predominantemente musulmanes: Iraq, Irán, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen.



Zobeida Espinoza Valencia, hace 7 años que profesa el Islam, señaló que a Trump le hace falta ser humanitario.



"El señor está actuando porque ante cualquier religión debe ser humanitario, está faltando a los derechos de libertad de expresión porque está enfocándose en una religión, no es porque sean cristianos o católicos, sino musulmanes.



"En la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos (viene) que el Congreso no puede prohibir el derecho de ser de cualquier religión, y en ese caso el señor Trump está prohibiendo entrar porque son musulmanes, especialmente de siete países", dijo.



SEÑALADOS



La etiqueta que tienen los musulmanes de ser terroristas los ha puesto en una encrucijada y es algo que viene de años.



Zobeida Espinoza comentó que su libro sagrado, el Corán, no les enseña a ser terroristas ni a profesar el mal, sino lo contrario.



"Cuando comencé a estudiar el Islam vi que no te enseña la violencia ni nada malo", explicó.



"Dice que si alguien mata a una persona inocente está matando a toda la humanidad", externó, "y que si una persona salva a una persona está salvando a toda la humanidad".