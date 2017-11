Estudian rodeados de serios peligros en El Saucito

EL SAUCITO, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, Navojoa(GH)

Niños estudiantes del Preescolar Comunitario de la población de El Saucito, perteneciente a la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, estudian en condiciones precarias, además rodeados de peligros.



Dulce Janeth Valenzuela, líder para la Educación Comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), señaló que el uso de una letrina cubierta con lonas viejas sostenidas apenas por cuatro maderos y sin techo pone en riesgo a los menores.



"Es un peligro porque la letrina es una fosa muy profunda y los niños corren el riesgo de caer ahí", abundó, "cuando van al baño tengo que acompañarlos y esperarlos para que no se vayan a caer al hoyo".



Aunque se cuenta con dos baños, uno para niños y otro para niñas, estos no funcionan, pues se carece de energía eléctrica y agua, abundó.



"Aquí no entra la SEC por ser de Conafe, los padres de familia son los que tienen que poner la luz y el agua, pero no quieren porque dicen que el Gobierno lo tiene que hacer", resaltó "Conafe apoya con el lugar, con uniformes y útiles escolares".



OTRO RIESGO



Otro de los peligros es un canal de riego que se encuentra frente al aula de tres metros por dos donde estudian los infantes, cuyas edades oscilan entre los 3 a 5 años de edad, ya que el lugar no cuenta con barda.



"Los niños vienen caminando o cuando salen a jugar tengo que andarlos vigilando para que no vayan al canal; no tenemos cerco", agregó.



La maestra Dulce Janeth Valenzuela dijo que en picheles, los vecinos les dan agua a los niños para beber y para que se laven las manos, aunque algunos llevan de su casa una botella con agua.