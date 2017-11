Pide juez 10 días para resolver formal prisión de Padrés

CIUDAD DE MÉXICO()

Un plazo de 10 días para resolver si se anula o no el auto de formal prisión contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por los delitos de defraudación fiscal y "lavado" de dinero solicitó el juez federal Francisco Urbina Tanús.



Con esto se acató la sentencia de amparo de julio pasado emitida por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal que se ratificó por un Tribunal Federal.



En ese momento se ordenó revocar la formal prisión a Padrés Elías y que se emitiera otra en la que se subsane la "insuficiente fundamentación y valoración de pruebas".



La solicitud del juez Urbina Tanús para se publicó ayer en un acuerdo firmado por la juez Erika Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal.



La prórroga concluye la próxima semana, cuando se determine si debe o no continuar el juicio en contra de Padrés Elías.



La PGR no fundamentó de manera adecuada la acusación en contra de Padrés Elías por defraudación fiscal y lavado de 8.8 mdd, de acuerdo con el expediente de amparo 1083/2016.



La defensa del ex Gobernador de Sonora alegó en su amparo que la averiguación previa de la PGR no contaba con una auditoría fiscal ni una denuncia penal en su contra, requisitos exigibles a la Secretaría de Hacienda para imputar penalmente los esos ilícitos.



Ahora, el juzgador debe aclarar si existen o no esos requisitos de "procedibilidad" y, de existir, Padrés Elías podría librar uno o los dos delitos antes señalados.



Hace unos días, otro juez dictó otra sentencia a favor de Padrés Elías con la que se anuló la acusación en su contra por el delito de delincuencia organizada, que es por la que aún se mantiene preso en la CDMX.