Pide Gobierno autorización para crédito de 5.5 mil mdp

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para obtener recursos por 5 mil 500 millones de pesos y pagar compromisos de corto plazo, el Gobierno del Estado contempla la contratación de un crédito en el paquete económico de 2018.



En su comparecencia ante diputados locales, el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, informó que la propuesta está presentada de manera de equilibrio del presupuesto.



"Dos mil 100 millones lo componen los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 2 mil 400 millones de pesos es con lo que vamos a cerrar este año de créditos de corto plazo, esos están en tránsito y están caminando y se están amortizando, tenemos que presentar 4 mil 500.



"Lo único que se piensa que se pueda ocupar son mil millones de corto plazo, que como está definido no puede pasar de doce meses, entonces con esos mil millones se está previendo algún problema que se pudiera tener de liquidez", destacó Navarro Gallegos.



El presupuesto estatal para este año es de 64 mil 17 millones 94 mil 424 pesos, que representa un 13% más del que se ejerció este año.



En diciembre de 2015 los diputados le aprobaron al Gobierno estatal un financiamiento hasta por 5 mil millones de pesos, recurso que no se utilizó todo en 2016.



PLANTEAN DIPUTADOS DUDAS



Dudas con respecto a la contratación de deuda a corto plazo plantearon cuatro diputados locales, uno de ellos del Grupo Parlamentario del PRI.



Moisés Gómez Reyna, presidente de la Segunda Comisión de Hacienda, se pronunció por un redimensionamiento, una jerarquización y priorización del presupuesto antes de autorizar deuda a corto plazo.



El priista Jorge Márquez Cázares preguntó en qué se iba a utilizar ese recurso, además de resaltar lo que se había dicho en el sentido de que no se tendría más deuda.



La diputada Célida López Cárdenas destacó que con este crédito se pone al Estado en serios problemas, incluso de ser catalogado como una entidad que ya no puede endeudarse.