Quiere Estado liquidez si fallan participaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Secretaría de Hacienda estatal pronostica problemas de liquidez en 2018, luego de la variación que puedan tener las participaciones federales, por lo que considera importante que el Congreso del Estado autorice la contratación de deuda a corto plazo.



"Las participaciones federales tienen su estacionalidad, hay meses altos, meses bajos y estamos previendo que si por decir algo, en febrero necesitamos 100 millones pues hay un espacio para solicitarlos y nivelarel problema de liquidez del momento y es para gasto corriente, no es para inversión", destacó Raúl Navarro Gallegos.



El secretario de Hacienda de Sonora aseguró ante diputados que no necesariamente en enero van a pedir mil millones de pesos a instituciones bancarias, pues pueden pasar tres meses y no se necesita el crédito.



"Pero necesito tenerlo en el presupuesto para poder dar en su caso la suficiencia presupuestal en bienes y servicios que requiere el Estado para poder funcionar", refirió el funcionario estatal en su comparencia, que duró aproximadamente tres horas.



Es CUESTIONADO



Sobre el mismo tema fue cuestionado por la diputada Célida López Cárdenas, quien preguntó cómo el Estado pretendía resolver el tema financiero, pues traía una deuda a corto plazo de 2 mil 400 millones de pesos.



"Lo que sí es un hecho es que ya algunas calificadoras internacionales tienen a estados como Coahuila, Chihuahua, Veracruz y Sonora como que pueden estar en riesgo de incumplimiento de endeudamiento bancario y de proveedores.



"Obviamente el que ustedes estén pidiendo más crédito va a poner al Estado de Sonora en un serio problema, incluso de ser catalogado como Estado que ya no se puede endeudar", subrayó.



El secretario de Hacienda aseguró que Sonora estaba dentro de los parámetros que señala la nueva Ley de Disciplina Financiera, y que si estuvieran mal no les prestaran.



"Yo creo que a veces es más importante tener una deuda financiera que una deuda social y es la manera en la que hemos tratado de resolver, y sídebo señalar que al 31 de mayo de 2021 no debemos tener ningún corto plazo como Gobierno, no vamos a dejarle al nievo Gobierno una deuda de corto plazo", dijo.



La diputada Lina Acosta Cid, del PAN, recalcó que la actual administración sigue acudiendo al crédito para atender sus obligaciones:



"Ahí lo vemos publicado con la nueva solicitud de créditos a corto plazo. Se piensan contratar 3 mil 400 millones en créditos a corto plazo para dar liquidez al Gobierno, esta cantidad representa el incremento de un 240% respecto a los créditos a corto plazo autorizados en 2017".



Navarro insistió en que están cumpliendo con las obligaciones que les impone la Ley de Disciplina Financiera y aceptóque sí tienen 3 mil 400 millones de pesos de deuda a corto plazo.