Sonora seguirá siendo líder en camarón de cultivo: Cosaes

Ciudad Obregón(GH)

El primer lugar en producción camaronícola mantendrá este año el Estado de Sonora, destacó Miguel Ángel Castro Cosío.



A la fecha se lleva una avance del 60% en las cosechas de este año, calculó el presidente del Consejo Directivo del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes) con positivos rendimientos.



"Este año estamos estimando una producción de 60 mil toneladas de camarón, afortunadamente hemos rebasado los 32, 33, 34 gramos en tamaño, resaltó.



"Eso es muy importante para nosotros porque en estas cosechas finales podemos casi augurar que será cumplida la meta que nos trazamos como Comité", agregó.



En el Estado hay 146 granjas de cultivo, donde se sembraron 24 mil hectáreas", apuntó el líder, que si bien han registrado problemas de sanidad, no han sido graves.



Recordó que las cosechas finales iniciaron apenas hace quince días y concluirán para la primera quincena de noviembre.



"La incidencia de enfermedades no ha sido fuerte, no hemos terminado aún el ciclo, no hemos sacado cifras aún, pero estamos bien, en el camino de cumplir la meta de las 60 mil toneladas", añadió.



El ciclo pasado no fue tan positivo y apenas se lograron las 57 mil toneladas, abundó, pero éste sí se visualiza como tal, pese a los bajos precios del momento.



"El año pasado llegamos a venderlo a 114 pesos, promedio el kilo, ahora ha bajado a 102, 90, 70, 80, dependiendo de la talla.