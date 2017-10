Piden solidaridad para desplazados de Centroamérica y México

Caborca(GH)

En un movimiento a favor de los derechos de los "desplazados por la violencia", a Caborca llegaron más de 300 migrantes.



Josael Jonatan Alvarenga Romero, encargado de la Casa del Migrante, explicó que se trata de una "acción solidaria" ante la crisis humanitaria en Centroamérica y México, por la violencia y pobreza que se vive.



El objetivo, dijo, es captar la atención de la sociedad para que no sean ajenos a esta situación, ya que los migrantes no viajan por gusto, si no por necesidad, ya sea por la violencia o las condiciones precarias en las que viven.



Este grupo de migrantes -que llegaron a bordo del tren "La Bestia"-, buscan llegar a los Estados Unidos en este peregrinar y sólo tomaron Caborca como punto de reabastecimiento, indicó.



El "viacrucis" comenzó el pasado 9 de octubre en Chiapas, señaló, y el siguiente punto de parada es Mexicali, Baja California.



Los viajeros pasaron la noche en la Casa del Migrante ubicada en la calle 14 y la avenida I, de la colonia Ortiz.