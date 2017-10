Rebasados los modelos para desalentar consumo de drogas: Expertos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin instrumentos de medición continuos en datos y tiempo, programas sin seguimiento ni medición de impacto y recursos humanos y monetarios escasos, en México y en Sonora el Gobierno ha fallado en la prevención del consumo de drogas, según expertos.



Si bien no consideran un fracaso los distintos modelos que se han instituido en las últimas administraciones federales, estatales y municipales para desalentar el consumo de drogas, señalan que estos fueron rebasados.



Un análisis histórico sobre las drogas en México realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, refiere que, de acuerdo con datos del Sistema de Registro de Información sobre Drogas en el País, entre 1986 y 1988 la edad de inicio al consumo de drogas fluctuaba entre los 15 y los 19 años de edad.



Las encuestas recientes hechas por la Secretaría de Salud federal y asociaciones civiles ubican las edades de inicio entre los 12 y los 17 años, pero están documentados por organismos locales casos de niños de 8 años de edad que consumen drogas inhaladas.



RECIENTES DATOS



De acuerdo con datos extraídos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017, la droga de mayor consumo en Sonora es la mariguana, donde la prevalencia es del 2.8% en el último año entre la población de 12 a 24 años de edad.



Los resultados de los análisis federales lo muestran: En 2002, en México, un 5% de la población referente consumió alguna droga por lo menos una vez en su vida. Para 2008, era el 5.7% de la población entre 12 y 65 años de edad.



En la edición más reciente de la Encodat, este porcentaje aumentó al 10.3% de la población entre 12 y 65 años de edad, y aumentó el tipo y la disponibilidad de drogas en el mercado.



Aunque se cambió el instrumento de medición, tan sólo en los jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato, el 17.2% de la muestra había probado un tipo de droga por una vez en su vida durante los años 2013 y 2014.



VARIOS RESPONSABLES



Para los expertos el problema recae en varios sectores, entre otros: El Gobierno y sus distintos niveles y órdenes, la sociedad civil y sus organizaciones, así como la misma población consumidora.



"Ante la alta disponibilidad de las drogas, la autoridad debe cuidar la parte normativa y de seguridad, de los entornos escolares y de recreación familiar, para contar con espacios de convivencia y recreación más seguros", alerta un documento del Instituto Nacional de Siquiatría.



Para Omar Balderrama Figueroa, director de la asociación civil Amor y Convicción, existe una ausencia de modelos de prevención por parte del Gobierno que no es actual, sino que viene desde al menos 10 años atrás.



"Si revisamos 10 programas de prevención que tienen las instituciones públicas no vamos a encontrar uno solo que tenga una medición de su impacto, no hay uno solo, no los puedes medir, no sabes dónde están, no tienen un portal, no conoces las metodologías ni las líneas de acción", expuso.



Si bien no ve fallas en las acciones para la prevención del consumo de drogas en México y en Sonora, el experto en sociología de la Universidad de Sonora, Jesús Durán Pinzón, cree que el Estado, como institución, está rebasada en la prevención y la atención de adictos.



"Yo creo que el Estado no se ha dado abasto porque ha sacado programas específicos a través de las instituciones, para prevenir y para tratarlas, pero yo creo que no se da abasto, se necesita más participación social, se necesita todavía más recurso", expresó.



En Sonora el .9% de la población de entre 12 y 65 años tiene un problema de dependencia a las drogas, porcentaje que es mayor a la media nacional que está en .6%.



"Un dato que me llama la atención y que habría que reflexionar un poco más sobre ello, es que a nivel nacional hay una posición menor al consumo de droga, es decir, como si no hubiera tanto crecimiento, lo cual no es muy claro con lo que está pasando con los problemas de las anfetaminas", afirmó el doctor Jorge Villatoro Velázquez, investigador del Instituto Nacional de Siquiatría.



En Nogales, el director del Centro de Integración para Alcohólicos y Adictos en Recuperación (Ciaar), José Luis Quihuis Rodríguez, consideró que en el tiempo los programas contra las adicciones han fallado y se requiere educación.



"Si, la verdad sí", enfatizó", "necesitan educar a los jóvenes y apoyarlos porque han llegado muchos con daños mentales avanzados que no necesitan consumir años, a veces con semanas llegan dañados mentalmente, la droga está llegando a las escuelas, a los barrios".



ESTRATEGIA INTEGRAL, TIENE POCO



Lucila Abril Montaño, directora de Centros de Integración Juvenil Hermosillo (CIJ), destacó que es apenas en este sexenio federal donde se generó una estrategia integral para prevenir el consumo de sustancias, que integra al Gobierno, empresarios y la sociedad civil.



"Yo siento que a través de los años, es la primera vez, en este sexenio donde yo veo que hay un seguimiento y hay un entretejido de las instancias", consideró, "las instituciones no debemos hacer por hacer, debemos estar unidos, encaminados en una misma causa".