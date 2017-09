Barcos buscan aún a pescador desaparecido

GUAYMAS(GH)

Autoridades de la Cuarta Región Naval informaron que por convenio internacional, las embarcaciones civiles y navales continuarán la búsqueda de Sánchez Ríos en las inmediaciones cercanas al lugar donde cayó el sábado en la noche hasta encontrarlo.



Explicaron que la búsqueda militar luego de cumplir las 96 horas ya no se mantiene activa, pero si pasan sus buques cerca de la zona de El Tóbari tendrán que realizar patrones de búsqueda y rescate.



En el caso de las embarcaciones pesqueras y de otro tipo, se expuso, están obligados a inspeccionar la zona si pasan cerca, pero no pueden desviarlos de su camino.



El jueves, los buques ARM Durango y Sonora, los cuales venían de Sinaloa, fueron los últimos en realizar patrones de búsqueda de acuerdo a las corrientes que se registraron en la zona, sin resultados positivos.



Salvavidas



Al caer un hombre al mar mientras navega, el barco en debe voltear a 180 grados y los tripulantes lanzarles un salvavidas o una cuerda para mantenerlo a salvo, opinó el pescador de altura, Carlos Gabriel Bellot Noyola.



El guaymense quien también participó por varias horas en la búsqueda del pescador Luis Sánchez Ríos, que cayó del barco "Dorado Villa II" el sábado alrededor de las 19:50 horas, señaló que en los cursos de supervivencia que brindan les indican que no es conveniente arrojarse al mar ante una situación de este tipo.



"Lo ideal es tirarle el chaleco salvavidas porque si tú o alguien se tira por él, o nosotros, él mismo te puede ahogar por la desesperación y todo eso, lo único que puedes hacer es tirarle el chaleco salvavidas o una cuerda para que se agarre", subrayó.