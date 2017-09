Busca diputada del PAN proteger a menores con pensión alimentaria inmediata

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sentar las bases para proteger a los menores de edad cuyos padres atraviesan un proceso de separación, fue la propuesta de la legisladora Célida López Cárdenas al crear la figura de pensión alimentaria inmediata en la Ley, para evitar que el lapso que se extiende un litigio descuide a la niñez.



En sesión ordinaria, la integrante del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa que modifica el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Familia para el Estado de Sonora para estipular esta herramienta legal que facultará a los jueces a establecer un monto provisional del 15% al 25% de las percepciones del acreedor alimentario para garantizar a los menores un beneficio inmediato.



"Es un tema de primordial necesidad, específicamente proponemos adicionar un párrafo al Artículo 521 del Código de Familia para el Estado de Sonora y añadir un párrafo a los Artículos 580 y 712 del Código de Procedimientos Civiles, para que el juzgador cuente con un instrumento legal practico y expedito, el cual la ley no contemplaba, en donde siempre se dejaba al criterio de los jueces de primera instancia en procesos en ocasiones muy largos", agregó la representante del Distrito II con cabecera en Puerto Peñasco.



En lo que respecta a Hermosillo, cerca de 3 mil expedientes son los que cada juzgado por año, es decir, aproximadamente 9 mil casos teniendo en cuenta que son solo tres instancias las que resuelven disputas por la custodia de los hijos, pensión alimenticia o adopciones y divorcios en la capital sonorense, cantidad que representa una sobrecarga de trabajo que no permite otorgar una justicia pronta y expedita.



"La creación de este instrumento legal es una necesidad en Sonora, urge se garanticen los satisfactores básicos que requieren los menores en el derecho que el propio Código les otorga, evitando con ello situaciones en donde por largos periodos no se cumplen con los montos y plazos al momento de establecer una pensión, lo cual dicho sea de paso, mientras llega, muchísimas madres de familia y sus hijos quedan desamparados en el proceso", expresó.