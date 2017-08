Apuesta Flor Ayala por iniciativas de valor social

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llevar al Congreso del Estado las necesidades más sentidas de los ciudadanos es para la diputada local, Flor Ayala Robles Linares, la principal satisfacción de formar parte de la LXI Legislatura.



En entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL, la representante del Distrito XII, Hermosillo Sur, ratificó su compromiso de seguir trabajando en el impulso de iniciativas sociales que brinden mejor calidad de vida a los sonorenses.



Entre las iniciativas que ha presentado en el pleno -y que a la fecha se han traducido en mayores beneficios para a la ciudadanía- destacó la Ley General del Espectro Autista, que garantiza educación y salud de los niños con autismo; la Ley de Urgencias.



Obstétricas, para que las mujeres sonorenses a punto de dar a luz puedan ser atendidas en cualquier hospital; y la Ley de Lactancia Materna, para que las madres decidan el lugar y el momento en el que quieran amamantar a sus hijos.



Subrayó que en dos años como diputada local, la iniciativa de la Ley Peso por Peso ha sido la que más le satisface, porque empoderar a las organizaciones de la sociedad civil es llevar a cabo funciones en beneficio de las clases más desprotegidas.



A continuación, la entrevista.



¿Qué iniciativas ha impulsado en el Congreso del Estado?



FARL.- El trabajo legislativo en el Congreso ha sido muy fructífero; yo creo que ha sido una de las legislaturas mucho más productivas, traemos una producción por encima del 80% en comparación con las legislaturas anteriores, pero todo esto se debe

a lo que hemos escuchado en nuestras colonias.



Yo me enfoqué en diez ejes principales y de esos que uno dice que valen la pena, porque han hecho esa gran diferencia en la población. Traemos la Ley General del Espectro Autista, que es una ley que costó mucho trabajo llevarla a cabo y eso genera que le garantices a todos los niños que se encuentren dentro del espectro autista la educación, la salud y la no discriminación.



La Ley de Urgencias Obstétricas para que toda mujer en territorio sonorense a punto de dar a luz tenga derecho a que sea atendida con el código de urgencia en cualquier hospital público o privado del Estado.

Después viene la Ley de Lactancia Materna, para que la mujer -en el momento que su cuerpo le diga- pueda alimentar a su bebé si está en un lugar público o que cuente con las condiciones de hacerlo en su trabajo. Con esta ley rompimos muchos tabúes de amamantar en la vía pública.



¿Qué campañas ha promovido en beneficio de la comunidad?



FARL.- A mí lo que me gusta hacer es recorrer las colonias de Hermosillo, porque en esos recorridos te vas dando cuenta de las necesidades o de las dolencias y de las quejas de la ciudadanía, que te dan la pauta para quizás iniciar un proceso legislativo para modificar o mejorar una ley.



En cada una de las colonias que íbamos nos expusieron que cuando hay un delito, la autoridad pide la denuncia ante el Ministerio Público, pero que ésta representaba un viacrucis, porque de una parte te mandaban a otra y así te traían de una parte a otra.



Nosotros reformamos la Ley Orgánica de la Fiscalía General para que todo ciudadano tenga derecho a poner una denuncia en el Ministerio Público que quiera y éste está obligado a canalizar la denuncia y dar seguimiento, que se puede solicitar vía Internet o vía oral.



En ese sentido estás tomando una queja ciudadana y la estás trasformando en una acción jurídica para que tenga validez.



¿Cómo considera el trabajo de la bancada del PRI en el Congreso del Estado?



FARL.- Yo creo que ha sido un trabajo excelente, ha sido una respuesta contundente a las necesidades de los ciudadanos.



También ha sido una legislatura que se ha preocupado mucho por sacar adelante lo urgente de nuestro Estado y darle viabilidad económica y financiera para sacarlo delante de la situación en la que lo encontramos.



Hacer que las leyes tengan las suficiencias para que no queden en letra muerta y que los programas sociales que implemente el Poder Ejecutivo tenga la suficiencia presupuestal necesaria para sacar adelante a Sonora; recuperar y reconstruir lo que estaba a punto de morir y que había que revivirlo primero para luego estabilizarlo.



Eso es lo que hemos estado haciendo, no nada más con las leyes, si no también a manera presupuestal.



¿Qué iniciativas tiene en análisis para presentar en los próximos meses?



FARL.- Traigo pendiente muchas, pero una que me encanta se llama “Ni Ninis Ni Nanas”. Es una iniciativa en la que primero estamos dándole a las empresas un estímulo fiscal en el tema del impuesto sobre nómina para aquellos que contraten a los jóvenes como su primer empleo, pero también a las mujeres mayores de 40 años.



Cuando te das cuenta de que muchas mujeres -después de haber sacado adelante a sus hijos, llevarlos a las escuela, atenderlos en la casa y los hijos ya están adultos-, de repente están en los cuarenta años y se dan cuenta que ya no pueden trabajar porque la edad las limita. Lo que las empresas no se han dado cuenta es que una mujer que ya terminó con la etapa formativa de sus hijos está en una etapa en la que busca estabilidad económica, busca crecer en materia laboral y eso significa productividad para las empresas.



Traemos otra para prevenir enfermedades cardiovasculares en las mujeres, ya que una de cada tres mujeres muere por infarto.



Estamos haciendo una ley para proteger y educar a las mujeres en el tema de los infartos y espero que muchas tomemos en cuenta el estrés y a entender que la buena alimentación y el ejercicio ayudan a mantener una vida más sana.



¿Cuál considera que ha sido su mejor iniciativa de Ley?



FARL.- Para mí, una de las iniciativas que tengo ocho años peleándola ha sido el tema del Peso por Peso. Esa fue una ley que a mí me movió muchísimo cuando fui directora del DIF; es empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan hacer la labor para la cual fueron creadas y que dejen de estarse preocupando.



La verdad, el trabajo que hacen las instituciones de asistencia social y las asociaciones civiles es una labor que le corresponde al Gobierno, pero que ellas la hagan es mucho mejor y lo hacen mucho más económico, con pasión, con amor y entregados a la causa, ya sea niños, mujeres, adultos mayores, discapacitados, etcétera.



Entonces esa ley que hicimos para empoderar a las instituciones estas reconociendo la gran labor que hacen.



En materia de rendición de cuentas, ¿tiene alguna propuesta que vaya a desarrollar o que esté en el tintero?



FARL.- En materia de rendición de cuentas hicimos la Ley de Disciplina Financiera, que te da las herramientas y la pauta para presupuestar y gastar el recurso público y cómo rendir cuentas a la autoridad.



El tema del endeudamiento está controlado y trasparente con ciertos indicadores que anteriormente no se tenían para controlar.



Hoy las finanzas públicas, con esta ley, son mucho más transparentes y fiscalizables, no nada más por parte del Gobierno si no también de aquellos que se benefician del recurso público. Esta ley yo creo que está generando muy buena rendición de cuentas.

Luego tenemos la Ley de Contabilidad Gubernamental, que homologa los criterios para hacer presupuestos estatales.



Todas esas leyes que hemos creado van hacia un buen manejo de recursos, finanzas sanas y presupuestos sanos.



¿Qué acciones impulsará desde el Congreso para hacer crecer a Hermosillo en los próximos meses?



FARL.- Yo creo que tenemos qué ver que Hermosillo ya no es el pueblito chiquito, somos una capital; como ciudadanos y como autoridad tenemos que pensar en una capital de primer nivel y para eso es básico tener las condiciones para dar seguridad y prevención.



Queremos mejor seguridad, servicios públicos, recolección de basura, abasto de agua, alumbrado público y pavimentación, pero para eso se requiere también tener finanzas sanas y que la Federación, que son el 80% de los recursos municipales, cumpla con los presupuestos.



Tenemos que luchar por que los municipios puedan acceder a mayores recursos y para ello hicimos leyes como las Asociaciones Público Privadas, en las que las empresas hacen un tipo de financiamiento para llevar a cabo las obras de gran magnitud que representen crecimiento y bienestar para la comunidad.