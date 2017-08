Padecen dos escuelas porque no operan "aires" en Navojoa

NAVOJOA, Sonora(GH)

Cuadros de deshidratación a causa del calor han presentado alumnos del jardín de niños Ángel del Campo, ubicado en la colonia Francisco Villa, ya que no funcionan los aires acondicionados de las aulas por falta de energía eléctrica.



Sara Camargo Pacheco, director del kínder, señaló que algunos padres de familia han decidido no mandar a sus hijos a la escuela, lo que ha generado un 30% de ausentismo escolar desde el inicio del ciclo escolar.



"No hay capacidad para alimentar los aires acondicionados ya se construyó una subestación para solucionar el problema, pero no la han conectado porque falta una firma en un documento", abundó.



Además de sufrir calor, los 145 niños de la institución educativa corren riesgo por las cornisas que están en mal estado, externó.



"Ya mandamos oficios y evidencia para que se atienda la problemática, acabamos de recibir también un documento de Protección Civil por el asunto del peligro por las cornisas", agregó.



Los padres de familia habían advertido con tomar las instalaciones, pero esperarán a que las autoridades educativas muestren avances.



Padres mantienen tomada escuela en Fundición



Padres de familia de la Escuela Primaria José María Pino Suárez tomaron ayer el plantel por los constantes malestares de los niños.



Maribel Grajeda, una de las madres de familia, recordó que aunque se cuenta con la refrigeración, el transformador y la subestación no funcionan.



"Los niños se nos enferman del estómago, hemorragias nasales, se quedan dormidos, por la falta del aires", apuntó.