Piden que muerte de Rosa María sea investigada como feminicidio

GUAYMAS, Sonora(GH)

Que el asesinato de Rosa María Álvarez sea considerado como feminicidio exigieron ayer el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Feminista Sonorense.



La muerte de Rosa María como la de cualquier mujer que muere de forma violenta deber ser investigada en primer término como un feminicidio como lo marca la Suprema Corte de Justicia, consideró Silvia Núñez Esquer.



La representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señaló que en la entidad, el 25% de las muertes de mujeres son castigadas como feminicidios y el resto como homicidios, por la manera como las autoridades consignan los casos, no porque así lo sean.



Declaró que la importancia de considerarse una muerte de una mujer como feminicidio recae en la pena que se les otorga a los agresores, la cual es de 30 a 60 años de prisión, mientras que en un asesinato el castigo varía desde los ocho años hasta los 50.



"Un acribillamiento no se excluye de que pueda ser un feminicidio, todas las muertes violentas de mujer se deben investigar así de principio, así lo dice el sistema penal, sino se acredita pues entonces se debe investigar como homicidio, no al revés, primero feminicidio e ir acreditando cada una de las circunstancias", subrayó.



Para considerarse un feminicidio, dijo, se debe contemplar primero que el pasivo sea mujer y cumplir con al menos una de las ocho circunstancias plasmadas en la razón penal, que va desde un abuso sexual hasta que la víctima haya sido incomunicada, sin considerar un tiempo previo a la privación de la vida.



DESCRITO COMO TAL



Como un inminente caso de feminicidio describió la Red Feminista Sonorense el caso de la joven de 25 años asesinada en Guaymas, Sonora, el pasado lunes.



Leticia Burgos Ochoa, una de las integrantes, explicó que este debe ser catalogado como tal, así como resuelto e investigado.



"Desde luego, para nosotros tanto uno como otro es un feminicidio, hasta que no se demuestre lo contrario, la autoridad ha anunciado que se investigará y vamos a esperar eso, nosotros llevamos un registro y vamos a exigir que la investigación sea expedita, apegada a proceso, para que conozcamos la sociedad los resultados", comentó.



Este caso se dio en el marco de un intento de femicidio más en Ciudad Obregón y dos desapariciones, dijo, una de ellas de una menor de edad.



"Hay dos hechos de desaparición que todavía no sabemos qué está pasando, una joven de 16 años, ya está en redes, hemos planteado que ya se implemente la alerta Alba, no tenemos porque estar esperando la alerta Amber porque nos lleva a 48 horas para que la active la autoridad", añadió.



Era un varón bebé de Rosa María



Era un varón el bebé que Rosa María Álvarez Alvarado iba a dar a luz en tres meses, confirmó Alfredo Iván Miranda, pareja sentimental de la víctima con su voz entrecortada y lágrimas en sus ojos.



El joven, el lunes temprano fue informado que su novia, quien esperaba un bebé suyo había sido asesinada en el interior de su casa, ubicada en la calle San Francisco Javier, del fraccionamiento Misioneros, en Guaymas Norte.



La noticia lo devastó pero aun así acudió hasta el lugar de los hechos, donde al menos una decena de patrullas de la Policía Estatal y Municipal resguardaban la escena del crimen, manteniendo cerrada toda la calle con cintas amarillas.



Sin dar crédito de los hechos, poco a poco fue acercándose hasta la vivienda, color verde marcada con el número 68, donde vivía su amada y el bebé que soñaba tener entre sus brazos y al verla rodeada de policías no pudo contener el llanto.



Raquel Guadalupe Álvarez, fue quien encontró a su hermana tirada en el piso, a un costado de su cama, con manchas de sangre y de inmediato solicitó apoyo policial, y éstos a su vez de los socorristas de la Cruz Roja, los cuales trataron de reanimarla, pero su cuerpo yacía inerte.



La casa hasta ayer permanecía resguardada bajo la custodia de un elemento policíaco, para evitar que se contamine las evidencias del homicidio en contra de la mujer con seis meses de gestación, porque las investigaciones todavía no concluyen.



El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Daniel Sinohui, informó que los elementos de la AMIC han entrevistado a varias personas en torno a este caso y aún no concluyelainvestigación.