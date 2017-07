Acuerdan convocatoria para suplir vacante en el comité ciudadano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Será a través de la apertura de una nueva convocatoria individual que se designará a la integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), luego de la dimisión de Reyna Elizabeth García Moraga.



En sesión en el Congreso del Estado, la Comisión de selección encabezada por Marco Antonio Andrade, decidió reponer el procedimiento en el que se seleccionará a una mujer sonorense en un plazo máximo de 90 días, como establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.



Para cubrir la vacante, la Comisión evaluó dos alternativas: Designar por prelación conforme al resultado de la calificación previa, o tomar en cuenta la figura de una vacante imprevista, alternativa plasmada en el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.



De forma unánime se votó por la segunda opción debido a que la ley no permite hacer extensiva una prelación, ya que el proceso concluyó con la designación de los cinco miembros iniciales.



"Vamos a continuar este proceso con la misma pulcritud y bajo los mismos lineamientos de apegarnos a los principios de la Ley Anticorrupción; se actuará con toda transparencia y toda objetividad.



"Las decisiones que en su momento se adopten, tienen que ser con un criterio de imparcialidad absoluta, de no favoritismo y, sobre todo, de mantener lejos a los partidos políticos; vuelvo a insistir, la integración del Comité y del Sistema Anticorrupción, por definición, es apartidista", dijo Andrade.



Andrade lamentó la renuncia de Leticia Cuesta Madrigal al Comité Seleccionador, sin embargo, afirmó que no afectará el funcionamiento y toma de decisiones del órgano colegiado aun cuando permanezcan con ocho de sus nueve integrantes.



"Las decisiones para instalarse y adoptar acuerdos son por mayoría, de tal suerte que mientras prevalezca una mayoría, la Comisión como tal no está afectada; ojalá que Leticia recapacitara porque realmente es valiosa para nosotros", concluyó.



El proyecto de convocatoria para cubrir la vacante en el Comité de Participación Ciudadana será presentado el próximo lunes 31 de julio al mediodía, luego de la toma de protesta de los otros cuatro miembros del Comité.