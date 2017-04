La grandeza y fuerza de ser niños

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Niños festejan su día en diferentes municipios sonorenses con eventos, juegos, pastel, dulces, regalos y abrazos.Ciudad Obregón.- Es invidente de nacimiento pero eso no ha sido un impedimiento para que José Emilio Zamora Mellado sea un excelente estudiante de preescolar en un Jardín de Niños incluyente y por las tardes un destacado alumno de piano.El próximo mes de junio será su graduación de preescolar y su gran recital cultural.Tiene 6 años de edad, toca en el piano 18 melodías entre ellas interpreta: Secretos de Navidad, Londres, Los niños franceses y Alegretto, entre otras.José Emilio el próximo mes terminará con el primer módulo de enseñanza del método musical Suzuki, en la Academia de Arte.El pequeño a los tres años ingresó a un kínder incluyente, donde realiza un sinfín de actividades escolares cotidianas.El niño hace deporte, canta, baila y participa en todos los eventos que el plantel escolar ofrece.“Me gusta mucho mi escuela”, aseguró el niño, es lo mejor que me ha pasado, disfruto la hora del recreo, me pongo triste cuando pienso que la tendré que dejar para irme a otra a estudiar la primaria, mi maestra Lupita es como mi segunda mamá”.A José Emilio lo que más le gusta del kínder es la clase de música y la hora del recreo, fue así como la mamá del pequeño invidente, Claudia Mellado, descubrió que tenía un especial talento, por lo que ya va a cumplir dos años estudiando piano.A pocas semanas de terminar con preescolar, José Emilio tiene en su colección decenas de medallas que ha ganado en las olimpiadas escolares, así como decenas de diplomas que ha obtenido en los festivales y recitales en los que ha participado.Este día del niño lo festejarán llevándolo al parque infantil, porque disfruta mucho del trenecito y durante la travesía escucha el sonido de la gente, del ambiente, de los pájaros y el aroma de la gran cantidad de árboles que hay en esa área recreativa.Agua Prieta.- Desde la primera vez que participó en gimnasia, Johanna Guadalupe Ortega Meza, de 9 años, sintió algo que todavía no sabe explicar, una emoción que la ha mantenido unida a esta disciplina durante tres años.“Hubo una sensación bien padre cuando empecé, es que esa sensación suave era como emoción, como, ¿cómo explicarlo?, estuvo muy padre, pero no sé cómo explicarlo”, manifestó.Desde que comenzó en la gimnasia, Johanna practica tres veces por semana esta disciplina, es decir, pasa tres horas cada semana haciendo una de las cosas que más disfruta, aunque confesó, le gustaría que fuera más tiempo.En los tres años que lleva practicando la gimnasia, la pequeña de 9 años ha participado en diferentes competencias en diferentes ciudades del Estado de Sonora, lo que le ha permitido acumular más de 10 medallas.El próximo mes habrá una competencia en Huatabampo en la que Johanna participaría, mencionó, pero debido a que deben ser al menos 10 competidoras y sólo ella asistiría, tendrá que esperar hasta junio para participar en Nogales.La gimnasia la combina perfectamente con la escuela, explicó, ya que antes de ir a practicar hace las tareas y prueba de su desempeño es su promedio superior a 9 de calificación.Durante un descanso de su práctica, Johanna expresó que la gimnasia es algo que le gustaría hacer toda la vida, pero también tiene en mente que quiere estudiar algo relacionado con el dibujo.Así, Johanna pasa su día a día disfrutando como cualquier otro niño su edad, aunque en lugar de preferir los juegos, ella adora la disciplina que implican la escuela y la gimnasia.Guaymas.- Para Santiago Manjarrez Osuna la clave para convertirse en un buen niño y estudiante es disfrutar al máximo y divertirse con cada una de las cosas que realiza.El menor de 7 años de edad, cursa el primer grado en el Instituto Regional de Guaymas, donde el año pasado logró plasmar su nombre, en su generación del kínder, al resultar el alumno con mayor promedio.En las mañanas acude a clases a la primaria, donde además de realizar apuntes convive con sus amigos, con los que comparte su gusto por la lucha libre, una de sus pasiones favoritas.Por las tardes, divide el tiempo en cumplir con sus tareas, acudir a sus clases de Matemáticas, taekwondo y beisbol, donde ha obtenido medallas y trofeos.A los 5 años de edad, el infante participó como catcher y tercera en un torneo distrital de beisbol, en el cual quedaron campeones, además de un tercer lugar en un regional contra Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California.El año pasado en taekwondo ganó el primer lugar en un torneo desarrollado en Empalme, además de obtener varias medallas de plata y bronce.Estas actividades las efectúa sin descuidar sus estudios, los cuales realiza antes que otra cosa y eso lo ha llevado a mantener su promedio de excelencia.