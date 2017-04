Persisten rezagos en atención a la niñez, según cifras del Inegi

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno reportan avances para la población de niñas, niños y adolescentes en el Estado, en materia de educación, justicia, trabajo y derechos, entre otros, aún persisten rezagos.



Como ejemplo, poco más de 350 mil niños y adolescentes en Sonora habitan en condiciones de pobreza o pobreza extrema, quienes representan el 35.2% de la población que tiene entre 0 y 17 años de edad, concuerdan el Inegi y el Coneval.



616 mil 235 menores de entre 0 y 11 años de edad se contabilizaron en 2015 en Sonora, y seis de cada 10 hogares en la entidad cuentan con presencia de al menos un menor de edad.



Del total de hogares con población de niños y adolescentes, en 6% comió una sola vez al día o no comió en todo un día; en 6.2% algún menor se debió acostar con hambre, un 7% sintió hambre pero no comió y un 12.5% comió menos de lo que debería comer.



SIN IR A LA ESCUELA



La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicó en 2015 a un total de 786 mil 731 menores en edad escolar, pero de estos, el 15%, por distintas razones, no puede acudir a la escuela.



El mayor grupo de edad, de quienes no asisten a la escuela, se ubica entre los 3 y 5 años de edad con un 58.7%, lo cual, según el Instituto, aumenta su grado de vulnerabilidad y marginación.



Respecto al trabajo infantil, aproximadamente el 8.2% de niños, niñas y adolescentes en Sonora, es decir, 56 mil 742 personas realizan alguna actividad económica, de quienes son varones en su mayoría y tienen entre 5 y 14 años de edad.



La Secretaría de Desarrollo Social federal estima que en Sonora hay 10 municipios con rezago social bajo entre los que se ubican Trincheras, Opodepe, Cucurpe, Nácori Chico, San Javier, San Ignacio Río Muerto, Quiriego, Rosario, Yécora y Bacanora.



Son estos municipios los que tienen los mayores niveles de pobreza en la entidad, lo que por ende, significa que hay mayor número de menores en tal situación, manifestó Joel Enrique Espejel Blanco, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora.



SECTOR PRIMARIO



El especialista atribuyó las mayores carencias en estas localidades a que las actividades productivas de estos municipios son del sector primario, que agregan escaso valor a lo que se produce y por tanto hay menores ingresos económicos.



"Siguen teniendo estos municipios una actividad primaria, no se le ha apostado a una política de industrialización en Sonora que equilibre las actividades económicas, esta política, si la hay, se ha concentrado en los municipios grandes como Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Nogales y otros", refirió.



Alrededor del 70% de la población en pobreza se encuentra en el Sur del Estado, abundó, en municipios como Quiriego, Etchojoa, Rosario; Yécora y Arivechi en el Sur del Estado y San Miguel de Horcasitas en el Centro.



Resaltó que estas poblaciones tienen básicamente actividades como la agricultura y la pesca y de no aplicarse en el corto plazo políticas de industrialización o los servicios, no se podrá dar la movilidad social de los menores de edad y se verá afectado su futuro.