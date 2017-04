Dejarán cadáver de ballena varada en Peñasco al aire libre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al no representar molestias por el mal olor que produce, ni tampoco riesgos para la salud pública, se determinó como destino final dejar el cadáver de una ballena Rorcual tropical, o ballena de Bryde, en el sitio del varamiento, informó la Profepa.



Y es que ayer se dio a conocer que fue localizado en la Zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a unos 75 kilómetros de Puerto Peñasco, Sonora.



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió el varamiento y al realizar la revisión del ejemplar, no se le encontraron evidencias de redes o actividades antropogénicas que pudiera presumir el motivo de su muerte.



La información oficial indica que la ballena fue encontrada en un avanzado estado de descomposición, por lo que no fue posible recabar las muestras que ayudaran a determinar las causas de su muerte.



Al cadáver no se le encontraron restos de redes.



Esta especie se encuentra enlistada como sujeta a Protección Especial (Pr), y se trataba un adulto macho de 12 metros de longitud y unas 9 toneladas de peso.La ballena fue encontrada en una zona prácticamente deshabitada.