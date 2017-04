Aunque hay avances, un 6% de niños sólo come 1 vez al día

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque existen avances en los derechos de la niñez, en Sonora hay menores que viven en pobreza extrema, de los cuales el 6% sólo come una vez al día o pasa todo un día sin comer y el 15% no pueden asistir a la escuela.



De acuerdo con datos del Inegi, del total de hogares en condición de pobreza o pobreza extrema en la entidad, a un 13% de los niños se le debió servir menos comida, el 15.6% tuvo poca variedad en sus alimentos y el 6.2% se tuvo que acostar con hambre.



Así en este Día del Niño en el que se supone se reafirman los derechos de los niños, uno de ellos a la alimentación, no todos gozarán de una fiesta o, al menos, un alimento en su mesa.



En carencia de recursos para alimentación, vestido y educación, según información del Coneval, habitan en Sonora poco más de 350 mil niños y adolescentes, quienes representan el 35.2% de la población que tiene entre 0 y 17 años de edad.



Judith sólo pide comida para todos sus hermanitos

Por Yamileth Hernández



Tiene sólo 10 años y aunque sus preocupaciones debieran ser de otro tipo a Judith Adriana le angustia que haya días en los que sus seis hermanitos no tienen qué comer.



Ella y sus hermanitos viven en la invasión Tres Reinas y a pesar de que en ocasiones sus padres ceden su ración del día a sus hijos, aún así a veces no es suficiente.



"A veces mis hermanos y yo nos dormimos sin cenar y al otro día nos da mucha hambre, a mí me gustaría que hubiera más comida en mi casa y que todos mis hermanos comieran", manifestó.



Este Día del Niño la pequeña Judith y sus hermanos, una de 16, de 8, 6, un par de gemelos de 4 años y el más pequeño de 1 año, sólo anhelan que en su hogar haya frijolitos y tortillas para comer todos.