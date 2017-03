Gasolineros no están listos para liberación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las condiciones para que inicie hoy la liberación del precio de la gasolina no están dadas, ya que hasta ayer por la tarde no había más proveedores que Petróleos Mexicanos, por lo que para el sector gasolinero la percepción era de incertidumbre total, afirmó ayer el presidente de la Onexpo en Hermosillo.



“No ha sido lo que se esperaba ni mucho menos, no están las condiciones dadas. Ahorita no hay nadie que sepamos que le podamos comprar mañana a otra marca distinta o un proveedor distinto”, agregó Gaspar Ortiz Duarte.



“No sabemos el esquema no nos lo han dicho todavía a esta hora hay una incertidumbre total, mañana (hoy) vamos a saber”, indicó.

A partir de hoy Sonora y Baja California pueden fijar libremente sus precios.



Para Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, la liberación de los precios no tendrá efectos inmediatos ni hoy ni en los días subsecuentes.









CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA