"Se sacudió todo"

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Priva calma, tras sismo Obregón es sede de temblores: GeólogoLas ciudades del Sur de Sonora volvieron ayer a la tranquilidad luego del susto que generó ayer a las 08:15 horas el sismo de 5.6 grados de magnitud en la Escala de Richter que no dejó daños graves, ya que el epicentro del temblor fue a 105 kilómetros al Oeste de Ahome, Sinaloa.El coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, Alberto Flores Chong, informó que de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional el temblor tuvo su epicentro a 105 kilómetros de Ahome, Sinaloa, pero su extensión llegó hasta San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Bácum, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Álamos y Huatabampo.Subrayó que se activaron los protocolos de seguridad en instituciones con ejercicios de evacuaciones.También, aseguró, se llevaron a cabo revisiones en presas, plantas generadoras de energía eléctrica,almacenadoras de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos, hospitales, escuelas y edificios públicos.Segundo temblorAgregó que a las 15:02 horas, se sintió un segundo temblor de 4.2 grados en Escala de Richter, a 130 kilómetros al Suroeste de Huatabampo y 108 kilómetros al Oeste de Ahome, Sinaloa.Ciudad Obregón.- Un 29 de marzo, pero de hace 10 años (2007), un temblor similar al que se registró en Cajeme este miércoles, también se suscitó en la región, recordó el geólogo del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), José Dolores Beltrán Ramirez.Estos casos son comunes durante todos los días, las 24 horas, dijo, pero no su intensidad.Ciudad Obregón, se localiza en una zona sísmica y aunque en ocasiones no se logran percibir los movimientos de la tierra, si son más que constantes, comentó.El que se percibió ese miércoles a las 08:20 horas fue parte de la falla norteamericana, dijo, que comenzó su movimiento en Nayarit, después en Oaxaca, y luego en Ahome, que fue el que se percibió hasta esta localidad, y el cual culminó dos horas después en Nicaragua y Ensenada, Baja California.Esta zona se ubica sobre la conocida falla de San Andrés, que se mueve todos los días, mencionó, pero hasta el momento ha intensidades bajas como 3.2, que se registran sólo como micro vibraciones en los sismógrafos."Tenemos una periodicidad de 15 años para que los temblores se sientan en Obregón, hoy se cumple exactamente a los 15 años, las estadísticas nos manifiestan una ciclicidad, siguen réplicas pero más pequeñas", apuntó.