Educación: Clave en prevención de drogas y delincuencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando su paso por la preparatoria apenas daba inicio, "Luis", quien cumpliría 17 años de edad, descubrió un nuevo camino al que describe como doloroso y lleno de soledad: El de las drogas.



Lo que empezó con un consumo insignificante, pues "sólo" se trataba de mariguana, pronto dio paso a la ingesta de cristal, y terminó con la administración arterial de heroína durante más de cuatro años.



"Dejé la escuela por el mundo de las drogas; en poco tiempo perdí a mi familia y a mi novia, y me empezó a rechazar la sociedad porque les hacía daño, les robaba. Pero el peor rechazo fue el que me hice a mí mismo, como persona", narró el joven de ahora 23 años de edad.



Entonces, precisó, fue víctima del peor efecto que producen las drogas cuando, al querer consumar el más grande de los robos, hirió con arma de fuego a una persona que intentaba proteger su patrimonio.



"Ahora sólo pienso en recuperarme, por eso me interné en el centro de rehabilitación. Quiero salir adelante, tener mi propia familia, que mis padres ya no piensen que soy la oveja negra, por eso volví a estudiar", subrayó.



Casos como el de "Luis" hacen coincidir a especialistas en temas sociales en que la inversión por parte del Gobierno en el sistema educativo es clave, porque así podrán disminuir los altos índices delictivos.



"Para combatir la inseguridad y la violencia se necesita educación, eso lo vas a ver en los países donde hay menos delitos, es cuestión de educación", consideró Ramón Alberto Jorquera Limón.



El sociólogo en la Universidad de Sonora refirió que ya se hizo de todo: Cárcel, Nuevo Sistema de Justicia Penal, procuración de justicia expedita, más cámaras y mayor inversión en deporte.



"Lo único que sabemos a ciencia cierta es que la educación, los que no están allí (delincuentes) es porque están educados, qué le estamos buscando", insistió Jorquera Limón.



TRABAJO DE EQUIPO



La especialista en prevención y tratamiento de adicciones en jóvenes Rosa María Ortiz Encinas, consideró que es tarea del Estado cuidar que los muchachos no abandonen sus estudios y apoyar a los padres de familia con programas de ayuda.



"Los papás están agotados, es gente con muchas carencias, con problemas económicos y morales; con mucho estrés y con sobrecarga de trabajo sin instancias que los ayuden", expresó.



El Estado, insistió, tiene la responsabilidad de darles seguimiento a los alumnos que abandonaron la escuela y ocuparse en que los niños y jóvenes concluyan sus estudios.



Expuso que existe un perfil general para los muchachos que delinquen: Varones que tienen muy baja escolaridad o la dejan trunca; no están trabajando y consumen, si bien no todos, sí la mayoría, drogas y alcohol.



Aunque los robos que cometen estos jóvenes, agregó, no en todos los casos son por necesidades básicas, sino por necesidades de tipo social, como tener un buen teléfono.



"Los jóvenes comienzan a ver que hay otros que tienen una buena computadora, que tienen un buen teléfono, que tienen una cámara; ellos también quieren tener eso, pero no es una necesidad real, sino de deseo de tener lo que ellos quieran", explicó.



OFRECER ALTERNATIVAS



El problema de los robos entre la juventud también tiene una visión económica y de falta de oportunidades, refirió el integrante del Observatorio Ciudadano por la Seguridad, Germán Palafox Moyers.



"Si al joven que deja la preparatoria no le das una alternativa cultural, deportiva, no le das una alternativa de desarrollo laboral bien remunerado, pues entonces dejas que organizaciones delictivas capten a esa cantidad de jóvenes", dictó.



La tarea del Estado, aseguró, debe enfocarse a generar empleos para quienes están en el grupo de edad entre los 15 y los 29 años, con buena remuneración, aumentar las opciones de carreras técnicas y programas que inhiban la deserción.



Para Luis Huesca Reynoso, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), existe una correlación directa entre la baja generación de empleos o puestos con salarios bajos y la inseguridad, específicamente los robos.



"Yo creo que estamos a tiempo de que se dé reversa en el tema de salarios, haciendo algo que también ayude a que la delincuencia y la delincuencia juvenil no estén en incremento, porque definitivamente esto está vinculado directamente", sostuvo.



Agregó que Sonora requiere de una mayor atracción de inversiones, especialmente extranjeras, para avanzar del décimo lugar en el que figuró en 2016, cuando captó un 3.3% del total de la Inversión Extranjera Directa total para México.