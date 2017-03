Aprovechan accidentes de tráileres en Caborca

Caborca(GH)

Actos de rapiña se vivieron ayer en Caborca luego de que dos tráileres, uno que cargaba clamatos y otro cerveza, sufrieran percances carreteros en diferentes hechos, confirmaron fuentes oficiales.



En ambos percances quienes pasaban por ahí aprovecharon la oportunidad para llenar sus vehículos con la mercancía, señalaron, pues una vez que llegaron las autoridades federales resguardaron el producto, no sin que antes muchos ciudadanos ya hubieran hecho el kit para "las micheladas"



De acuerdo con datos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) el primer percance ocurrió a las 07:00 horas de ayer cuando el tren carguero impactó un tráiler en la intersección de la carretera Internacional.



Personal de esta dependencia informó que no hubo personas lesionadas y únicamente daños materiales en la caja del tráiler, el cual transportaba clamatos.



Los hechos ocurrieron cuando el tráiler de color blanco, modelo 1981, procedente de Jalisco, se detalló, fue impactado por la máquina ferroviaria.



El conductor de la unidad impactada es José Manuel A. B., de 40 años de edad, originario de Jalisco, quien presuntamente intentó ganarle el paso al tren.



El tren era operado por Humberto González Leyva de 47 años de edad, añadieron, quien impactó al tractocamión que se dirigía a Tijuana, Baja California.



SEGUNDA VOLCADURA



Por segunda ocasión en el mismo día, un segundo tráiler que transportaba cerveza volcó en la carretera Caborca-Sonoyta, informaron fuentes policiacas.



El percance del cual no hubo lesionados ocurrió a la altura del kilómetro 165 de esta rúa, señalaron las fuentes oficiales, y al igual que en el primer caso, decenas de personas no perdieron el tiempo para llevarse parte de la mercancía que había quedado regada en el suelo.



El incidente ocurrió cerca de las 14:00 horas de ayer y el vehículo afectado era un tráiler doble semi-remolque.