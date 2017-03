Gobernadora promete trabajar de la mano de los 8 pueblos yaquis

Guaymas(GH)

La gobernadora Claudia Pavlovich expresó que siempre hablará con la verdad y lo que no se pueda concretar se los dirá como se lo solicitaron para seguir trabajando de la mano con el Gobierno federal y los ocho pueblos yaquis.Inicia construcción de primera viviendaGuaymas.- La gobernadora Claudia Pavlovich tras reunirse en la guardia tradicional con los gobernadores yaquis, arrancó la construcción de la primera vivienda de 300 que estarán distribuidas entre los ocho pueblos indígenas, Cajeme y Benito Juárez.Al conocer el proyecto donde se invertirán más de 42 millones de pesos, de los cuales 28 millones de pesos serán recursos federales y el resto estatales, a ejercerse en un plazo de hasta cinco meses, pidió darles prioridad a las familias de mayor vulnerabilidad económica y con discapacidad.Las viviendas serán de tres recámaras, con sala, comedor y cocina.En una reunión en Huírivis, donde asistieron los siete gobernadores yaquis, Pavlovich Arellano así respondió a la solicitud de dos agendas políticas y de trabajo para tratar temas sobre el Acueducto Independencia, Gasoducto Agua Prieta y otros."Me comprometo a lo que sea posible cumplirlo y lo que no ir avanzando poco a poco, en cada uno de los temas", destacó, "me siento muy contenta de estar de nuevo con ustedes, con los gobernadores de la tribu yaqui, con gente de trabajo, de lucha, me siento muy orgullosa de ustedes y decirles que tienen en mí una aliada".Las autoridades tradicionales de los pueblos de Bácum, Cócorit, Vícam, Pótam, Bélem, Huírivis y Rahum con el aval de Tórim, solicitaron a la mandataria estatal que en la primera cita se llevara a cabo una evaluación y se ofreciera una solución al reclamo sobre los derechos de territorio y agua.En la guardia tradicional, le pidieron ser mediadora ante el Gobierno federal en los temas del Acueducto Independencia, Gasoducto Agua Prieta y sobre la aportación que les corresponde por el cobro de las casetas de cobro de Esperanza y de la carretera federal número 15.La segunda cita, dijeron, la ocupan para impulsar un plan de desarrollo afianzado a un esquema que defina el respaldo de una política más comprometida del Estado Mexicano hacia la tribu Yaqui.